Color a medida en los barrios

El colectivo madrileño de arte urbano Boamistura acostumbra a trasladar su colorida y esperanzadora obra a diferentes lugares del mundo: de las favelas de Brasil a los barrios deprimidos de Sudáfrica, también por algunas de las grandes capitales del mundo, casi siempre utilizando un método participativo que implica a los ciudadanos, a los vecinos, en lo que se pinta en los lugares donde viven. Ahora Boamistura, por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, utiliza estos métodos para crear belleza y mejorar los barrios de los 21 distritos de la ciudad que les vio nacer. Seis se han creado ya y otros 15 se crearán durante este año. Es el programa Compartiendo muros.

Por ejemplo, los participantes en el proceso de Villa de Vallecas se mostraron orgullosos de la idiosincrasia obrera del distrito y de sus aires musicales, por eso en el mural que la artista Naone ha pintado en un muro del Centro Juvenil El sitio de mi recreo (conocido como El Oxidado por el tipo de acero corten que lo recubre) aparece un gran casco de obrero de la construcción sobre el que se sienta un guitarrista de coleta y barba. En su guitarra, pegatinas del Rayo Vallecano o de bandas de la zona como Vallekana Sound System o los Swingdigentes. Y en las retorcidas letras wild style propias del arte urbano más clásico se puede leer: “Nace, aprende, crece”.

“El primer paso de nuestro método habitual es contactar con un agente del barrio, un mediador que tenga una red social bastante amplia”, dice Pablo García Mena, de Boamistura, que en este proyecto han actuado como comisarios artísticos y coordinadores de los procesos. “Luego se organiza un taller enfocado a que los vecinos compartan reflexiones e ideas sobre su entorno y que sirva al artista para plantear propuestas”, añade.

En esta ocasión los artistas no son los propios Boamistura, sino otros vinculados de una manera u otra a cada zona. “Cada artista plantea dos propuestas y se celebra una votación vecinal”, explica García Mena. La colaboración no queda ahí, sino que posteriormente los vecinos, hasta 200 por mural, colaboran en la ejecución de la pieza, en la medida de sus posibilidades. “Quien no puede perfilar con un bote siempre puede rellenar una mancha de color”, dice el experto, “cuando hay que pintar en altura es el artista el que tiene que subirse al andamio y asumir el riesgo”.

Mural de Neone en el centro El Sitio de mi Recreo, en Vallecas. kike para

En total han participado 815 personas. Así, mediante este proceso, apareció el casco obrero y el músico en el mural de Villa de Vallecas. En Moratalaz alguien sugirió que el mural podría ser como el “motor” del barrio, y también se mencionó la música, así que el mural, obra de Sr. Val, sito en los locales de ensayo y espacio de juventud de la biblioteca Miguel Delibes, mezcla teclados y guitarras con engranajes y maquinaria. Entre los motivos recogidos en la intervención en Moncloa-Aravaca están los colores del bosque de la Dehesa de la Villa y un dragón de papiroflexia en referencia a lo que se llama parque del Dragón. En el caso de Puente de Vallecas, en el triste muro de una escuela infantil, han brotado coloridos animales geométricos con valores: el loro que representa la importancia de saber (y poder) expresarse, la hacendosa hormiga o el valiente león.

“Estas actividades producen una activación social y cultural del barrio”, dice Martín Carril, responsable del proyecto en la dirección general de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, “suponen una descentralización de determinadas actividades culturales y durante el proceso de participación los vecinos y vecinas establecen una interacción muy valiosa que concluye en la intervención artística”. Según afirma Carril, así se crean relaciones vecinales y también entre artistas de cada zona y entre los diferentes distritos, generándose así nuevo tejido cultural.

“También se pretende que los vecinos se identifiquen con la obra colectiva que se va realizar", explica Carril, “durante los debates se enfocan las potencialidades, problemáticas, las figuras de referencia, personas o lugares, que tiene cada barrio”. En esta primera fase se han alcanzado seis distritos, que llegarán a los 21 de la ciudad durante este año. El presupuesto de la primera etapa ha sido de 110.957 euros y se prevén 248.656 para lo que resta. Todo para combatir el gris.