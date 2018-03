Bosch (ERC) abre la pugna con Colau reivindicando la “centralidad”

Esquerra Republicana de Catalunya quiere dar la batalla por Barcelona en las elecciones municipales del año que viene arrinconando los altibajos del procés que ha protagonizado desde la Generalitat y reivindicando una nueva “centralidad”. Así se ha presentado este sábado Alfred Bosch tras verse ratificado como candidato de los republicanos mediante un proceso de primarias en el que no ha contado con rival alguno.

“La mejor herramienta para llegar a todas partes, no excluir a nadie y sumar desde la centralidad política se llama Esquerra Republicana. Tenemos partido, tenemos proyecto y ahora tenemos candidato”, ha concluido Bosch. Los republicanos están intentando presentarse ahora como una fuerza central alejada de las luchas más ideológicas que encarna, según ellos, Ada Colau. “Somos —ha dicho Bosch— los que aportamos soluciones, los que no generamos nuevos problemas. Trabajamos para llevar Barcelona al éxito mayor, que es que sus ciudadanos y ciudadanas vivan bien, con dignidad y se sientan orgullosos de una ciudad que no les expulsa”.

Esquerra sufrió un fuerte revés en las elecciones municipales de 2015 al quedar en cuarta posición pese a haber ganado los comicios europeos en Barcelona celebrados meses antes. Ahora las encuestas vuelven a situarles en posiciones de liderazgo en la capital catalana y quieren aprovechar la ocasión. De ahí que Bosch intente agrupar a sectores lo más amplios posible dentro del soberanismo. “Esto no va de partidos, esto va de candidatos. Va de proyecto. Va de como hacer de Barcelona la mejor ciudad del mundo”, ha dicho Bosch.

La proclamación de Bosch como candidato llega el mismo día en que el PDeCAT ha puesto en marcha el proceso de elección de su cabeza de cartel. Los precandidatos del PDeCAT a la alcaldía, Neus Munté y Carles Agustí, han iniciado la carrera para recoger los 100 avales de asociados del partido y 500 de ciudadanos que les permitan concurrir a las primarias.

Ambos precandidatos han celebrado que haya “pluralidad” y no un único candidato y han asegurado que sus diferencias son de “matiz” o de “acento”, pero han coincidido en la necesidad de “reconquistar el liderazgo de la ciudad”, en su opinión perdido por culpa de la acción de la alcaldesa, Ada Colau.