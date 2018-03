La oposición se despereza y busca candidatos para batirse con Colau

A un año y poco de las próximas elecciones municipales, y cada uno a su ritmo, los partidos del Ayuntamiento de Barcelona comienzan a desperezarse y arrancan la maquinaria para elegir candidatos a alcalde con quien batirse con la alcaldesa, Ada Colau, en mayo del año que viene. El primer partido en arrancar el proceso de primarias fue ERC, donde solo Alfred Bosch ha presentado avales. Y ayer fue el PDeCAT quien presentó el proceso para relevar al ex alcalde Xavier Trias. Un proceso que terminará en mayo y que el partido mantiene que es independiente de una eventual coalición electoral con los republicanos.

En los partidos, a la hora de elegir a un candidato a alcalde surge el debate del calendario: no hacerlo ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. En las municipales la cara del alcaldable es imprescindible, porque son los comicios en los que la persona pesa más. Pero este no ha sido un mandato normal. El proceso independentista ha condicionado desde grandes cuestiones —ha habido dos elecciones autonómicas— hasta detalles internos de cada casa.

El partido de la alcaldesa no tiene prisa Barcelona en comú, el partido de la alcaldesa Ada Colau, tampoco ha puesto en marcha el proceso para preparar las elecciones de 2019. “No tenemos prisa, estamos gobernando”, dicen fuentes de la organización. El partido, además, está relajado en el frente del candidato: será Colau. En este caso, la miga estará en la lista: quien repite y quien no. “En las próximas semanas se van a fijar los plazos para trabajar el programa y el calendario de primarias”, apuntan sin más detalles.

Ahora, a un año y pico de las elecciones, pasado el 21-D, los mismos partidos de la oposición que han comenzado morder sin complejos a BComú en el Ayuntamiento —sobre todo en los últimos plenos—, se ponen también las pilas internamente.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la Vegueria de Barcelona, Mercè Homs, presentaron ayer el proceso de primarias para elegir “al próximo alcalde de Barcelona”. La elección admitirá candidatos entre la militancia del partido o independientes. En los dos casos, el aval mínimo que se exige es de 100 firmas de militantes de un censo de 2.000 con derecho a voto y de 500 de vecinos de la ciudad. Los candidatos pueden apuntarse hasta el próximo viernes y tendrán un mes para recoger los avales. Luego habrá un mes de campaña y el resultado se sabrá el 12 de mayo.

En el partido no son pocas las voces que consideran que el mejor candidato sería el ex consejero y ex concejal en el Ayuntamiento Joaquim Forn, que está en prisión preventiva. Forn fue a quien Trias designó su sucesor. Pero es él quien tiene la última palabra: e igual que se considera que sería un gran candidato, también se entiende que, tras la experiencia de la cárcel, no le apetezca estar en primera línea política. El otro nombre que suena es el de la ex portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ahora presidenta del partido. Está por ver qué independientes pueden dar el paso.

Al ser preguntadas por una eventual candidatura en la línea de Junts pel Sí, un Junts per Barcelona, Pascal y Homs, aseguraron que de lo que se trata ahora es de hacer unas primarias “con talante abierto, buscando la pluralidad de la ciudad”. “En su momento ya decidiremos con qué nombre y de qué manera”, apuntaron sobre una eventual coalición que tiene muchos partidarios en la formación.

En cambio, no tiene tantos fans entre las filas de ERC la idea de un Junts per Barcelona. Además, su líder, Oriol Junqueras, también está encarcelado, lo que condiciona la toma de decisiones. El actual jefe de filas de los republicanos, Alfred Bosch, es el único que ha presentado avales para presentarse a alcaldable. La militancia votará su candidatura el próximo viernes 9 y el candidato será proclamado en el congreso de la Federación de Barcelona previsto para el día siguiente.

Quienes todavía no tienen fecha para celebrar primarias son el PSC y Ciutadans. En el primer caso, Jaume Collboni no ha decidido si quiere repetir. El PSC tiene previsto elegir candidato antes del verano, pero no hay más detalles. En Ciutadans, la actual presidenta del grupo municipal, Carina Mejías sí tiene intención de presentarse en un proceso cuyo calendario marca, desde Madrid, Albert Rivera.

En el caso del PP, no está previsto celebrar primarias y el veterano Alberto Fernández Díaz (30 años de concejal) se da hasta abril para decidir si repite. En el partido también suena el nombre de Esperanza García. En la CUP todavía no hay calendario, aunque el partido prevé celebrar “en breve” una asamblea y arrancar maquinaria que no da al candidato el peso que se da en los otros partidos.