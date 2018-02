Archivada la denuncia del ex número tres de Cifuentes contra Marjaliza por implicarle en la Púnica

Jaime González Taboada, que hasta hace unos pocos meses ocupaba el cargo de consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y fue el número tres de la lista electoral del PP encabezada por Cristina Cifuentes en 2015, denunció en mayo de 2016 por calumnias al empresario David Marjaliza, supuesto cabecilla junto a Francisco Granados de la trama Púnica, por haberlo implicado en esa red de corrupción en la que se investiga a más de un centenar de personas y afecta a cargos públicos de la Comunidad de Madrid, León, Extremadura, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El pasado verano, un juez decidió que Marjaliza debía ser juzgado por ese delito, pero ahora la Audiencia Provincial de Madrid da marcha atrás y archiva la denuncia de Taboada porque “no queda acreditada la infracción penal”.

David Marjaliza, que desde 2015 decidió colaborar con la justicia dando todo tipo de detalles sobre la red Púnica, declaró ante el juez que investiga el caso que Taboada —hoy senador por designación autonómica— era la persona “que mangoneaba” los contratos públicos amañados del Plan Prisma y participaba de las mordidas que se obtenían con ellos. Taboada había controlado durante años este plan (la partida de inversión que el Gobierno regional reparte entre los municipios para obras públicas). Además, formó parte como vocal de las mesas de contratación que decidían los convenios que se suscribían entre la empresa pública los Ayuntamientos y Arpegio, la empresa pública considerada clave para la trama, ya que a través de ella se controlaban presuntamente consorcios urbanísticos y adjudicaciones de obras y servicios del Prisma.

En junio de 2017, tras algo más de un año de investigación, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid decidió que Marjaliza fuera sometido a juicio por presunto delito de calumnias. El empresario recurrió esa decisión y ahora la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón y ha archivado el caso. En un auto firmado el 22 de febrero, los magistrados argumentan, entre otras cosas, que Marjaliza hizo las acusaciones contra Taboada “ante una institución oficial competente para su investigación”, que lo hizo resaltando “que tuvo conocimiento” de las presuntas acciones ilegales de Tobada “a través de un tercero” y que no tiene culpa ninguna de la repercusión mediática de sus afirmaciones ante el juez. Así, el auto concluye que el proceso no debe continuar porque “la naturaleza penal de los hechos depurados no queda debidamente acreditada”.

El exsocio de Francisco Granados fue el primero en vincular a Taboada con la trama Púnica, pero después ha habido otros. De hecho, aunque él no ha sido llamado a declarar como investigado, sí lo han sido el resto de las personas que formaban junto a él la mesa de contratación de la empresa Arpegio. Incluido el que fue su número dos en la Consejería de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, que dimitió en mayo pasado inmediatamente después de ser citado a declarar.

Aunque el Gobierno regional desvinculó su decisión de todo este proceso, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, destituyó en septiembre a González Taboada como consejero de Medio Ambiente (puesto que ahora ocupa Pedro Rollán) a la vez que sustituyó al responsable de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por Enrique Ruiz Escudero. Taboada es ahora senador por designación autonómica.