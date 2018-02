El alcalde de Callús, citado por desobediencia el 1 de octubre, se niega a declarar

El alcalde de Callús (Barcelona), Joan Badia, se ha acogido a su derecho a no declarar este lunes ante la juez por un presunto delito de desobediencia por el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Tras salir de los juzgados de Manresa, el edil de Esquerra Republicana ha asegurado en declaraciones a este diario que el magistrado actúa por "venganza" por haber denunciado la actuación de la Guardia Civil en la escuela Joventut de esta pequeña localidad de la comarca del Bages.

Al menos 50 agentes del Instituto Armado se presentaron el 1 de octubre en este colegio electoral de Callús para impedir la votación. Varios vídeos en Internet muestran como uno de los agentes empuja a Badia con su escudo reglamentario hasta provocar que el alcalde, de 66 años, caiga de espaldas al suelo.

El edil asegura en su cuenta de Twitter que la Guardia Civil mantiene que Badia "entorpecía" el avance de sus agentes y que "instintivamente" se agarró del escudo de un agente para no "perder el equilibro". "No se puede mentir más", ha protestado el edil de este pueblo de 2.067 habitantes que el mismo día del referéndum ilegal denunció a la Guardia Civil por "destrozos" en el colegio, el "robo" de un ordenador portátil y por "atentado a la autoridad".

Badia explica que intentó "proteger" al pueblo "mediando" entre los agentes y las cerca de 200 personas que se sentaron en el suelo en la entrada del centro impidiendo su entrada. "Queríamos evitar los golpes", ha dicho el edil. El alcalde ha asegurado que no existe ninguna denuncia del cuerpo por desobediencia y que se trata de una decisión de la juez. "No había visto nunca nada parecido", ha comentado. Esta mañana, una treintena de personas han querido apoyar al alcalde republicano a su entrada a los juzgados de Manresa con aplausos y gritando "no estáis solos".

Joan Badia no es el único cargo público citado a declarar por desobediencia. El alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, también de ERC, deberá responder las preguntas del Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa. También lo deberá hacer Jordi Pesarrodona, regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, que durante los registros del 20 de septiembre contra la organización del referéndum se puso, con una nariz de payaso, al lado de un agente de la Guardia Civil que custodiaba uno de los edificios de la Generalitat.