Investigados el alcalde y ediles de Reus por incitar al odio contra la policía

El juzgado de instrucción 2 de Reus investiga por un presunto delito de incitación al odio al alcalde reusense, Carles Pellicer, y a la mayoría de portavoces de los grupos municipales, tras haber promovido y firmado un manifiesto que criticaba la presencia en la ciudad de contingentes de refuerzo de la Policía Nacional. El juzgado cita a declarar a Pellicer y a los ediles de PDECat, CUP, ERC y Ara Reus y, también, tomará declaración a efectivos de los Bomberos y a ciudadanos que, supuestamente, vilipendiaron a los policías. Además de una presunta incitación al odio, el juzgado también ha tipificado los hechos como susceptibles de coacciones, amenazas y malversación.

La diligencia judicial es consecuencia de un atestado de la Policía Nacional que detalla una retahíla de incidentes sufridos por los agentes en los días anteriores, y posteriores, a la celebración del referéndum declarado ilegal. En Reus se hospedaron varias unidades del refuerzo policial que llegaron a Cataluña en las fechas previas al 1 de octubre. Parte de esos policías estaban alojados en el céntrico Hotel Gaudí y frente a las puertas de este establecimiento tuvieron lugar repetidos escraches. El auto judicial también hace referencia al incidente sufrido por unos agentes cuando trataban de ejercitarse en un gimnasio del municipio. "Fueron expulsados de dicho local", relata la juez instructora.

El juzgado quiere aclarar la responsabilidad que tuvieron los cargos municipales en alimentar las hostilidades de la ciudadanía contra los policías y, en este sentido, señala el manifiesto firmado por PDeCAT, ERC, CUP y Ara Reus el 3 de octubre, jornada de huelga. En el texto se condenaba la presencia en el municipio del apoyo policial y se animaba a los establecimientos de la ciudad a vetar a los policías. En esos días, en Reus se sucedieron varias manifestaciones de rechazo a la Policía Nacional y la concentración más masiva llegó a reunir a 10.000 personas.

En el auto, la juez también ha pedido al Cuerpo de Bomberos de Reus que identifique a todos los funcionarios que están adscritos al parque y que concrete quienes de ellos estaban de servicio el 3 de octubre. A su vez, reclama que detallen si acudieron al Hotel Gaudí para cubrir alguna emergencia.

Carles Pellicer y los ediles han sido citados para el próximo día 23 y el propio alcalde ya ha avanzado su voluntad de acudir al juzgado. En una comparecencia, Pellicer ha asegurado que en su labor como alcalde ha tratado de hacer compatibles los "anhelos de democracia y libertad de ciudadanía de Reus" con la cohesión social y la convivencia. Ha calificado las acusaciones de "relato sorprendente y delirante" y ha señalado que el manifiesto que firmaron los concejales era un texto de rechazo a la violencia con que se desempeñó la policía durante la jornada del 1-O. "Lo volveríamos a firmar", asegura Pellicer.

El manifiesto reclamaba la marcha de los "excedentes" de la Policía Nacional, "aquí no nos hacían ninguna falta", ha puntualizado Pellicer, pero no buscaba "la promoción del odio sino recuperar la calma y la convivencia". Con estos antecedentes, el alcalde ha señalado que las acusaciones carecen de sentido: "hacernos responsables de escraches e insultos no tiene fundamento".

Durante la jornada del 1-O en Reus no se registraron incidentes entre policía y votantes y, en cambio, si los hubo en Tarragona, Mont-roig, Sarral, Vilabella, Tortosa o Sant Carles de la Ràpita.