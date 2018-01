Tres mujeres ya accedieron al puesto de subinspectora de la Policía Municipal

La Policía Municipal de Madrid fue uno de los cuerpos pioneros en la incorporación de la mujer. Fue en 1971 cuando accedieron las primeras 52 mujeres. Tan sólo Córdoba estuvo por delante en esta novedad. Estas primeras mujeres estuvieron destinadas a la entonces denominada quinta agrupación mixta de tráfico, que se dedicaba a dirigir el tráfico en los distritos del centro de la capital.

Su incorporación fue hasta cierto punto revolucionaria, ya que muchos conductores no estaban acostumbrados a verlas en temas de seguridad vial. Desde entonces, estas pioneras (la mayoría ya están jubiladas o a punto de hacerlo) se reúnen de manera periódica y recuerdan esos principios, no siempre fáciles. Entre las anécdotas que siempre rememoran es que su uniforme estaba compuesto por una falda que iba por debajo de la rodilla. La mayoría se la recortaban “para parecer más atractivas”. También era llamativo su bombín negro. No llevaban ni pistola ni porra reglamentaria para defenderse.

Según los datos facilitados por el concejal de Seguridad de Madrid, Javier Barbero, el pasado martes, las mujeres apenas representan en la actualidad el 14% de la plantilla de la Policía Municipal (unos 6.300 agentes). Este porcentaje baja hasta el 6,66% entre los mandos de la escala ejecutiva. En la escala técnica, al acceder desde la oferta de plazas libres, de policía a oficial, sube hasta un 20,41%, según Barbero.

El Ayuntamiento puso en marcha en diciembre de 2011 el llamado Proyecto Atenea, cuyo objetivo era “analizar la situación de la mujer en la Policía Municipal y abrir nuevas perspectivas profesionales”.