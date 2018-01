Junts per Catalunya mantiene la puerta abierta al retorno de Puigdemont para ser investido

Junts per Catalunya, la llamada lista del president, sigue enrocada en que Carles Puigdemont es el único candidato que presentarán al debate de investidura en el Parlament, el martes próximo. Por ello no descartan la posibilidad de que asista al hemiciclo pese a las inmensas dificultades que esto implica. Las figuras de confianza del expresidente se han reunido este fin de semana en Bruselas para diseñar la estrategia de los próximos días. El expresident cree que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) es un varapalo para el Gobierno.

"Hasta el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa. Más de uno habría de pensar en rectificar y hacer política de una vez. Y si no es capaz, irse y dejar paso", ha asegurado Puigdemont en un tuit. Un portavoz de la campaña de Junts per Catalunya se remitió al mensaje en la red social, que no da pistas sobre si el expresident se arriesgará a dejar Bruselas para, como pide el tribunal, participar presencialmente en la sesión de investidura pese a la orden de arresto que pesa contra el en territorio español por los supuestos delitos de rebelión y sedición.

Desde la formación de Puigdemont no cierran la puerta a ninguna posibilidad. El vicepresidente de la Mesa del Parlament y diputado de la llamada lista del president, Josep Costa recordó ayer en una entrevista a RAC-1 que Puigdemont “no descarta venir” al debate de investidura que comienza el martes. Su presencia en la Cámara catalana que implicaría entrar en España sin ser identificado por las fuerzas de seguridad pues sobre él pesa una orden de arresto, sería el supuesto bajo el cual el Constitucional no suspendería el pleno.

“El presidente de la Generalitat lo escoge el pueblo de Cataluña, no Mariano Rajoy haciendo un fraude de ley. Investir a Puigdemont es legal, democrático y una expresión de dignidad”, insistió ayer el exconsejero de Territorio, Josep Rull, antes de conocer la decisión del tribunal de no aceptar el recurso tal y como lo planteó el Gobierno.

La llamada lista del president estudia ahora los escenarios que se abren. Ayer, mientras que los magistrados del Constitucional deliberaban en Madrid, en Bruselas, a más de 1.300 kilómetros de distancia parte del núcleo duro de Junts per Catalunya dibujan la hoja de ruta de cara a una semana definitiva y con muchas incógnitas abiertas. La mano derecha de Puigdemont, Elsa Artadi, el alcalde de Valls Albert Batet y el diputado y expresidente de Òmnium Quim Torra forman parte de la comitiva.

Desde la llamada lista del president insisten en que el encuentro tiene como objetivo “cerrar los pactos con las otras fuerzas independentistas y de plan de Gobierno”. El pasado viernes, las tres formaciones (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) celebraron la primera reunión a tres bandas para intentar llegar a un acuerdo de legislatura.

Los independentistas saben que pronto necesitarán explicar qué querrán hacer si finalmente hay un Govern. Junts per Catalunya y Esquerra trabajan con la idea de un gobierno con cuotas idénticas de poder para ambas formaciones y en el que la idea de restituir el Govern cesado por el artículo 155 de la Constitución tiene más de idea que de concreción. Tres de los exconsejeros ya han expresado su deseo de no repetir en el nuevo Govern (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Joaquim Forn); el exvicepresidente Oriol Junqueras está en la prisión y otros cuatro ex consejeros (Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig) están en Bruselas, huidos de la justicia española.

La última palabra

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los anticapitalistas han asegurado que su candidato es el expresident pero difieren sobre cómo hacer efectivo ese apoyo. La CUP opta directamente por la desobediencia a cualquier prohibición que decidan las autoridades españolas mientras que los republicanos son más cautos. Por ejemplo, siguen sin mojarse sobre la posibilidad de una investidura telemática o mediante persona interpuesta.

Fuentes del PDeCAT, sin embargo, dicen que los encuentros de Bruselas también buscan amarrar la posibilidad de un candidato alternativo. Este extremo, sin embargo, ha sido descartado por Junts per Catalunya. El pasado lunes, el diputado y exconsejero de Exteriores Raül Romeva incluso evitó mencionar el nombre de Puigdemont y aseguró que apoyarían, en genérico, al candidato que proponga Junts per Catalunya.

La lista del president también desmintió anoche que se estuviera planteando la posibilidad de que Puigdemont hiciera el discurso de investidura desde el Parlamento regional de Flandes, aprovechando el apoyo de los nacionalistas flamencos, tal y como informó Efe.