Esquerra pide “realismo” a Junts per Catalunya y buscar nuevas alianzas para crecer

Marta Rovira, secretaria general de Esquerra republicana, ha afirmado este mediodía que es “urgente” que la mayoría independentista resultante de las elecciones recupere las instituciones catalanas para evitar que se “perpetúe” la aplicación del artículo 155 y expulsar del Gobierno de Cataluña al Partido Popular. En un mensaje nítido a Junts per Catalunya, la número dos de los republicanos ha recalcado que es necesario afrontar las dificultades con “absoluto realismo” –y ha enfatizado esta palabra expresamente- y seguir explorando “alianzas” con las fronteras del “independentismo” –en alusión a los comunes- para que la mayoría independentista siga creciendo.

En el primer Consejo Nacional que ha celebrado Esquerra este 2018, Rovira ha hecho un claro llamamiento para recuperar de manera inmediata las instituciones catalanas ante el riesgo de que una eventual parálisis pueda provocar que el Gobierno del Partido Popular continúe dirigiendo la Generalitat. La diputada ha subrayado que un partido que solo ha obtenido cuatro de los 135 escaños posibles no puede mantenerse en el poder. En ese sentido, ha señalado que los populares tienen en el punto de mira la sanidad catalana, la educación, las finanzas y TV3".

La republicana ha advertido que "nada" les será "regalado" a los independentistas y por ello ha abogado por dar pasos ·"sólidos, firmes, claros y contundentes" que permitan ya este miércoles que se constituya el Parlament. "No recuperar nuestras instituciones es perpetuar el artículo 155. No hacerlo es consolidar el gobierno del PP, derrotado claramente en Cataluña. Es indispensable constituir la Mesa para no malbaratar la victoria en las urnas", ha insistido.

El bloque independentista sumó 70 escaños pero ocho de sus escaños están ahora en el aire al no haber renunciado a su escaño cinco de los diputados en Bruselas y estar pendientes tres de que el Parlament les permita delegar el voto, tal y como propuso el juez del Supremo. En el peor de los casos, el independentismo sumaría 62 escaños frente a los 57 diputados del bloque constitucionalista. La llave la tendrían los comunes que ya han reiterado que no contribuirán a un cambio de mayorías a a través de la vía "represora".

Los consejeros nacionales de Esquerra han recibido puestos en pie y con un largo aplauso a la dirección del partido, entre los que figuran los exconsejeros que han salido de prisión en libertad provisional -entre ellos Raül Romeva o Dolors Bassa- o a Carme Forcadell, que renunciará el miércoles a la presidencia.