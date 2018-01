ERC aboga por un Govern que pueda gobernar “desde el minuto uno”

Los republicanos, al menos en público, no quieren mostrar ninguna fisura en su apoyo a la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Para ello se aferran a la realidad del calendario –la Cámara se conforma el martes 16- y defienden que hay que quemar las etapas antes de llegar a la investidura. Esta mañana, sin embargo, el portavoz adjunto Roger Torrent ha asegurado que su formación aún no estudia jurídicamente cómo sería una elección de manera telemática, pero advierte de que ERC quiere un Govern que pueda cumplir sus funciones “desde el minuto uno”.

Torrent ha informado de que esta semana se multiplicarán los contactos con la llamada lista del president, Junts per Catalunya, la CUP y Catalunya en Comú de cara a asegurar en el Parlament “una mayoría a favor de la república y en contra del 155 (de la Constitución)”. Las reuniones, que aún no están agendadas, buscan acordar la conformación de la Mesa del Parlament con esas mismas características. Ahí, ha añadido el diputado electo, comenzarían las negociaciones sobre “qué hacer esta legislatura”. Y después, sobre “el quién”. La actual presidenta Carme Forcadell aún deshoja la margarita sobre si quiere repetir en el cargo.

“Tenemos que decidir qué queremos hacer el resto de la investidura, no solo en el Parlament sino en el Gobierno de la Generalitat”, ha añadido Torrent. La primera tarea, la de asegurar la mayoría buscando una solución a la imposibilidad de que los diputados electos en Bruselas o en la cárcel puedan participar, ya está en marcha. Torrent ha dicho que se mantienen contactos con Toni Comín y Meritxell Serret y el también diputado electo ha asegurado que será “el bien común el que definirá sus opciones personales”.

Esquerra no ha encargado ningún informe jurídico sobre la posibilidad de permitir una investidura telemática. Con este método, no contemplado en el reglamento de la Cámara, Junts per Catalunya quiere lograr que Puigdemont sea presidente sin tener que regresar a España, donde es más que seguro que sería enviado a prisión preventiva por la investigación del Tribunal Supremo. “Estamos mirando todas las posibilidades”, ha asegurado Torrent, quien también ha subrayado que los ciudadanos de Cataluña quieren una “legislatura productiva”.