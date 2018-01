Esquerra sondea a Ernest Maragall para presidir el Parlament

Carme Forcadell ha decidido que sea la futura Mesa del Parlament, que se constituirá el próximo miércoles, la que decida si da luz verde o no a la eventual investidura de Puigdemont a través de la vía telemática. El PSC y Ciudadanos presentaron ayer en el registro del Parlament sendos escritos para que los letrados se pronuncien sobre esa hipótesis que rechazan de manera frontal. No solo han pedido dictamen sobre ese punto: también han reclamado la posición de los letrados sobre, entre otras cosas, si debe existir o no quorum en el hemiciclo —hay ocho diputados encausados— o sobre la posibilidad que tienen de delegar el voto.

La presidenta decidió ayer trasladar al secretario general de la institución que tramite el informe de los letrados sobre estos dos puntos pero no así el asunto crucial de la investidura telemática que defiende Junts per Catalunya. Será, pues, la nueva Mesa la que tome la decisión. Los letrados están deliberando desde hace días sobre el asunto. La oposición constitucionalista y los comunes se oponen a esa vía. Esquerra, aunque duda de ella, aguarda a ese informe para pronunciarse.