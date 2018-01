El PSC pedirá un informe a los letrados del Parlament sobre la investidura telemática

El PSC ha anunciado este jueves que solicitará a los letrados de la Cámara un informe jurídico sobre las tres incógnitas que envuelven este inicio de legislatura: si es posible la investidura telemática; si es necesario un quorum de diputados en la sesión constitutiva del Parlament -hay ocho que están encausados- y cuando se puede delegar el voto. Eva Granados, la portavoz socialista, ha sostenido que todos los juristas con los que ha consultado, tanto los de la Cámara como los de fuera de ella, de forma unánime, han alegado que la investidura telemática que propone Carles Puigdemont es inviable. "Queremos que ese criterio aflore en un informe y pasar pantalla cuánto antes", ha insistido.

Tras la celebración de la primera reunión del grupo socialista, formado por 17 diputados, Granados ha afirmado que la petición de informe la tramitará o bien a la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament, presidida por Carle Forcadell, o bien la vehiculará a través del secretario general. La diputada ha sostenido que la todavía presidenta desestimó en la legislatura pasada todas las peticiones que formuló a través de esa vía. La diputada ha calificado algunas propuestas de "delirantes" y ha alegado que el principio general es que en el derecho público, a diferencia de lo que sucede en el privado, todo debe estar en el procedimiento. "En el derecho público tiene que estar todo escrito. Debe estar todo regulado", ha afirmado.

La diputado ha esgrimido, además, que el criterio general es estar presente y que los diputados deben defender sus posiciones desde sus escaños. Y, en un gesto irónico, ha mostrado su sorpresa de que Esquerra Republicana haya condicionado su apoyo o no a la investidura de Puigdemont al contenido del informe de los letrados, que aun no han pedido. "Esa postura de ERC muestra el acuerdo poco sólido, por no decir líquido, que alcanzaron con Junts per Catalunya", ha dicho.

"Nos preocupan más la huida de empresas que no políticos huidos", dice Eva Granados

La voluntad de los socialistas pasa en esta legislatura por tres ejes: que el Parlament respete la ley y el marco estatutario; que los diputados electos se no aparten de las funciones que hayan sido escogidos y lograr que el Gobierno se preocupe de los servicios públicos. "Nos preocupan más la huida de empresas que no políticos huidos. Qué nos digan cómo lo quieren hacer", ha señalado.