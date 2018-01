La CUP exige a ERC y Puigdemont que detallen su programa de gobierno republicano

La CUP ha instado este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas y ha sostenido que es “muy irresponsable” no haber explicado ya el programa de acción política ni las medidas ni la voluntad del futuro gobierno. Carles Riera, diputado anticapitalista, ha invitado a las dos fuerzas mayoritarias a materializar la República y ha señalado que no se imagina un Ejecutivo que apoye la aplicación del 155 y acate la Constitución. “No nos podemos imaginar un escenario de este tipo porque estarían traicionado a su electorado: se les votó para combatir el 155 y para que la República ganó al Estado”, ha recalcado. "No permitiremos volver a una pantalla pasada del autonomismo y del constitucionalismo".

En una comparecencia en la sede del partido y arropado por los otros tres diputados anticapitalistas —la CUP ha pasado en esta legislatura de diez a cuatro escaños— Riera ha subrayado en cualquier caso que en su ánimo no está en absoluto propiciar un eventual Ejecutivo de Ciudadanos o contribuir a que haya unas nuevas elecciones en Cataluña. La CUP es consciente ahora de sus fuerzas y no está en las mismas condiciones de hace dos años, cuando forzó a Artur Mas a dar un paso atrás e investir al presidente Carles Puigdemont.

Los anticapitalistas han sostenido que la única vía que conocen para materializar la República que consideran proclamada es la de la “unilateralidad” y con cierta ironía han planteado a sus eventuales socios que les expliquen si saben hacerlo a través de otra vía. “Si el Estado no reconoce el derecho a la autodeterminación no nos podemos supeditar a un diálogo que no se producirá”, ha advertido la diputada Maria Sirvent. Su objetivo, de entrada, es que la Mesa del Parlament sea de mayoría republicana dando incluso la “bienvenida” a los comunes si quieren dar el paso.

"Hay que buscar todas las alternativas posibles. El Estado ya pone suficientes obstáculos", dice una diputada sobre la investidura telemática

La CUP celebrará este sábado un consejo político donde debatirá el escenario abierto y estudiará la posibilidad de formar un grupo parlamentario si aceptan el diputado que les ha brindado tanto Junts per Catalunya como ERC para lograr el quinto que necesitan para no formar un subgrupo. La lista del president también les ha ofrecido entrar en la Mesa. “No será una moneda de cambio. Lo importante es el programa y no las siglas y un gobierno no simbólico: que mantenga el conflicto democrático con el Estado”, ha dicho. Por el momento, nadie les ha planteado su eventual apoyo a una eventual investidura vía telemática, pero Sirvent ha apuntado: "El Estado ya pone suficientes impedimentos y hay que buscar todas las alternativas posibles".