Puigdemont convoca en Bruselas a los diputados electos de Junts per Catalunya

El próximo 17 de enero se constituirá el Parlament catalán y los independentistas intentan cerrar a contrarreloj una estrategia conjunta para seguir manteniendo el poder en la Mesa de la Cámara y lograr investir a Carles Puigdemont como 'president'. Para afinar el plan, el expresident ha convocado este viernes en Bruselas a gran parte de los diputados electos que se presentaron bajo Junts per Catalunya para lograr cerrar el inicio de la nueva legislatura. En el fondo, algunas voces críticas piden serenar la estrategia de Puigdemont.

El expresident se reunirá con los diputados electos, según ha adelantado Nació Digital, para cerrar los detalles de la estrategia conjunta con Esquerra Republicana y con la CUP. A la cita, han precisado desde Junts per Catalunya no acudirán ni Josep Rull ni Jordi Turull, los diputados electos que estuvieron en prisión preventiva y que tienen prohibido salir de España.

Todas las formaciones han anunciado, aunque sin precisar las agendas, encuentros a varias bandas para pactar la conformación de la Mesa del Parlament y de la investidura. ERC insiste en que Puigdemont es su candidato pero está a la espera de que éste revele cuál es su plan para lograr ser investido sin ir a la cárcel. Puigdemont se ha reunido este lunes con representantes de la ANC y Òmnium, las entidades independentistas.

Junts per Catalunya ve fundamental mantener una mayoría independentista en el Parlament para así asegurar que tiren adelante posibles modificaciones del Parlament en el caso de que se quisiera optar por una investidura telemática y que no está prevista en las normas de la Cámara. Los partidos constitucionalistas descartan de plano esta idea y no descartan presentar recursos para bloquearla.

Pese a que Puigdemont opta por seguir su desafío con el Estado y forzar a todo el independentismo a seguir su plan, siguen apareciendo voces cercanas para criticar esta postura. El expresidente Artur Mas, el actual presidente del PDeCAT, ha abogado en la reunión semanal del partido por formar Gobierno de manera rápida y no repetir las elecciones.