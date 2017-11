Puigdemont dice que no descarta la vía unilateral

Carles Puigdemont junto a su abogado Paul Bekaert en la Ópera de Gante. C. Rey Estévez (efe) / atlas

La vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña no está agotada para el expresidente Carles Puigdemont. El cabeza de cartel de Junts per Catalunya ha asegurado esta mañana que no puede descartar ninguna fórmula para lograr la secesión ante un Gobierno central “que siempre ha actuado con unilateralidad”. Puigdemont también ha confirmado que trabaja en una fórmula legal para poder hacer campaña electoral en España.

“Si el pueblo catalán finalmente decide de manera mayoritaria [la independencia] se trata de una decisión colectiva, no unilateral. Lo que hay es una negación unilateral al diálogo [por parte del Gobierno]”, ha justificado el expresident en una entrevista en Els matins de TV-3. “Si delante tenemos alguien que no excluye la unilateralidad, como decidir aplicar el artículo 155 sin consultarlo con los catalanes, nosotros no podemos descartar nada”, ha añadido.

“¿Con qué legitimidad el PP está decidiendo sobre temas como las obras de Sijena? Imponer cosas con menos del 10% de los votos [en el Parlament] es lo que nos ha llevado aquí”, ha criticado Puigdemont desde Bruselas. El expresidente ha asegurado que una posible excarcelación de Oriol Junqueras y de otros exconsejeros tras declarar ante el Tribunal Supremo no hará cambiar su estrategia legal. “Nuestra confianza es máxima en lo que decida la justicia belga”, ha explicado.

Puigdemont ha asegurado que no se arrepiente de no haber convocado las elecciones cuando pudo y ha aclarado que nunca recibió las garantías que solicitó para hacer el adelanto y así evitar “un 155 devastador”. Sin embargo, no ha querido entrar en detalles sobre su cambio de estrategia y de la posición de otros actores durante los días previos a la declaración de independencia.

El expresidente, a la espera de que se aclare su posible extradición, ha confirmado que trabaja en una fórmula legal para hacer campaña en Cataluña. “Me encantaría hacer campaña en Cataluña y debería ser así”, ha explicado. Para ello ha asegurado que presentará, sin aclarar cuando, una consulta a la Junta Electoral. En caso de ganar las elecciones, ha explicado, Puigdemont cree que tanto él como Junqueras y los otros consejeros deberían ser restituidos en sus puestos.

Finalmente, Puigdemont no ha querido valorar las informaciones sobre la incomodidad de su partido, el PDeCAT, sobre su campaña y la posible decisión de cortar el financiamiento que habría tomado la formación, según adelantó El Mundo. “Me siento muy cómodo. Mi partido se ha integrado en Junts per Catalunya, de manera entusiasta. Es una manera de servir a los intereses del pueblo de Cataluña”.