Independencia de Cataluña, elecciones y el artículo 155, últimas noticias

Domènech afirma que los comunes no harán presidenta a Arrimadas. Xavier Domènech, candidato de Catalunya en Comú-Podem, ha afirmado este mediodía que no propiciarán una eventual investidura de Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat al no compartir "nada" con el espacio político de Ciudadanos. El diputado ha recordado que la formación naranja se distingue por defender el copago sanitario, precarizar las relaciones laborales y preconizar los ataques a la escuela pública catalana además de orientar su estrategia hacia los postulados del PP y en concreto a José Maria Aznar. "No estamos pensando en eso. Me parece evidente que no", ha afirmado tras una larga respuesta. En la imagen, Xavier Domènech y Elisenda Alamany en la presentación del lema de Catalunya en Comú Podem. Carles Ribas. Una información de Àngels Piñol

