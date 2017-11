Puigdemont desde Bruselas: “Todos sabemos que podemos acabar en la cárcel”

FOTO: Carles Puigdemont durante la entrevista. / VÍDEO: Entrevista en la emisora catalana. Catalunya Ràdio / QUALITY

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de los exmiembros del Govern refugiados en Bruselas han concedido esta mañana una entrevista a Catalunya Ràdio en la que han aceptado la posibilidad de terminar en una cárcel española incluso en el caso de ser candidatos el 21-D. El expresident ha asegurado que "está preparado" si finalmente la justicia belga decide extraditarlo aunque se ha mostrado confiado en "la internacionalización" de la situación catalana que está realizando con su estancia en la capital europea. "Puede ocurrir que sea un presidente de la Generalitat preso", ha dicho tras insistir en que ello puede afectar también a sus exconsejeros en Bruselas. "Todos sabemos que podemos acabar en la cárcel", ha dicho.

Comín espera "sacrificios mayores" por parte de los catalanes "No sería normal que los ciudadanos acepten que hay consejeros en la cárcel y en cambio no estuviesen dispuestos a hacer según que esfuerzos". Así ha pedido esta mañana el exconsejero catalán de Salud, Toni Comín, una mayor implicación de los catalanes en la defensa de lo que considera un ataque por parte del Gobierno español. Eso sí, ha dicho que espera que la reacción de los catalanes se haga de manera "pacífica". Comín, que se encuentra en Bruselas junto al expresidente Carles Puigdemont esperando si un juez determina su extradición, incluso llegó a hablar de un "pacto de reciprocidad" con los catalanes. El ex titular de Sanidad ha participado en una entrevista en grupo concedida por el Govern cesado a Catalunya Ràdio. Allí han sido preguntados sobre la estrategia de quedarse en Bruselas frente a la decisión de otros exconsejeros de comparecer ante la justicia española. Comín ha asegurado que "no estamos aquí para ser mártires sino para ser libres. Estamos dispuestos a asumir un mandato democrático y por coherencia". Comín ha puesto en valor los esfuerzos realizados por una parte importante de la ciudadanía en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y en las masivas manifestaciones en contra de decisiones judiciales como la del encarcelamiento preventivo de los presidentes de la ANC y Òmnium. Sin embargo, ha asegurado que ahora los catalanes "si entienden que el único camino para seguir avanzando es hacer sacrificios mayores que los que han estado haciendo hasta ahora, los harán, por responsabilidad y reciprocidad".

Puigdemont también ha hecho un llamamiento para que se cierre una lista electoral única de los independentistas y detractores de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El plazo acaba este martes sin que haya un pacto entre ERC, PDeCAT, CUP y otras formaciones si bien la Asamblea Nacional Catalana (ANC) la solicita. "Tenemos un objetivo de cara al 21 de diciembre: ante esta emergencia nacional es urgente hacer un núcleo democrático que desenmascare el bloque del 155. Si no, no podemos avanzar los que estamos por la defensa de Cataluña y las instituciones", ha dicho el expresident.

La idea de la lista única ha sido poco secundada por los exconsejeros que lo acompañan. Solo Clara Ponsatí, anterior responsable de Enseñanza, se ha referido explícitamente a esa posibilidad. Toni Comín, extitular de Sanidad, y más cercano a Esquerra Republicana, ha dicho que no tiene los elementos para determinar qué fórmula electoral sería mejor para alcanzar un triunfo en las urnas. Todos se han mostrado proclives a participar y han revelado que la decisión de ir a Bruselas o quedarse en España con el resto del gobierno cesado fue una opción personal. "En ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad", ha insistido Puigdemont. En la capital belga también están los exconsejeros Meritxell Serret y Lluís Puig. El resto del anterior Govern catalán se encuentra en prisión preventiva por decisión de la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y Puigdemont los ha calificado de "presos políticos".

"Todo acabará en los tribunales internacionales"

"Puede ocurrir que sea un presidente de la Generalitat preso. Hoy la dignidad ya está entre rejas o en Bélgica, donde estamos defendiendo la dignidad", ha asegurado Puigdemont. El expresident ha sido muy duro contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que ha acusado de "querer frenar la democracia" . Ponsatí ha calificado el Estado de "franquista". "Antes, al menos llegabas a Perpignan (Francia) y estabas seguro, ahora no".

El exlíder catalán ha aceptado que la decisión de estar en Bruselas "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España". "Se trata de la mejor manera de administrar la defensa de nuestros derechos, no los individuales, sino los del Govern", ha añadido. Puigdemont además ha advertido que "todo esto acabará en los tribunales internacionales y no será la primera vez que España pase vergüenza en estos tribunales". Y seguidamente ha recordado el caso del expresidente vasco Juan María Atutxa o de Xabier Beortegi.



El expresidente también ha afeado la reacción de los Gobiernos europeos por lo que considera falta de sensibilidad hacia sus postulados: "¿Cómo está Europa tan pendiente de Polonia y Hungría y no le pregunta al Estado español si respetará los resultados del 21 de diciembre?". Algunas voces de Partido Popular, como Xavier García Albiol, han asegurado que aplicarán de nuevo el artículo 155 de la Constitución si el independentismo ganara en los comicios.

Para Puigdemont, el Gobierno catalán que presidía no se ha saltado la Constitución. "El programa de Junts pel Sí, con el que ganamos las elecciones, incluía la declaración de independencia. Ese programa fue registrado sin problemas. Además, España ha suscrito tratados internacionales que contemplan el derecho a la autodeterminación", ha recordado el expresident.