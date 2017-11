Puigdemont y la independencia de Cataluña: últimas noticias en directo

EL PAÍS

El ex ministro Margallo no prevé conflicto político con Bélgica por Cataluña. El exministro de Exteriores español José Manuel García-Margallo dijo hoy que no prevé que haya un conflicto político entre el Gobierno español y el de Bélgica, a donde se han trasladado el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. "Solamente si el juez belga, después de las dos instancias, decide la extradición, el Gobierno belga podría negarse a concederla, entonces sí que se produciría un conflicto político. Yo no preveo eso", dijo en un debate sobre la crisis catalana organizado por la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa. No obstante, el exministro consideró "intolerables" algunas manifestaciones del titular del Interior belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, que ponen en duda "la calidad democrática de España". (EFE)