La CUP defiende el ataque al bus turístico y acusa al Govern de generar “violencia”

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha defendido este martes los destrozos que miembros de Arran -organización juvenil con vínculos con la CUP- provocó en un bus turístico de Barcelona,y ha asegurado que el Gobierno catalán también provoca "violencia". "Siempre nos pedís a nosotros que renunciemos a la violencia, cuando la violencia también la provoca el Govern", ha defendido en declaraciones a RAC1. Arran reivindicó ayer a través de su cuenta de Twitter ha pinchado las ruedas de varias bicicletas de alquiler turístico de Barcelona en lo que han denominado como una acción contra "la ocupación del espacio público por parte de empresas turísticas".

El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha condenado hoy "sin matices" los ataques al turismo protagonizados por Arran y ha recalcado que no tienen "nada que ver" con el proceso soberanista. Turull ha explicado que la Generalitat pondrá en marcha las "vías jurídicas de personación" una vez haya formalizado su denuncia Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Boya ha cargado, por ejemplo, contra la "política neoliberal" que está impulsando el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, y le ha pedido que la frene hasta después del referéndum, que es cuando caduca la alianza entre la CUP y JxSí. "El sr. Vila debe comprometerse a poner fin a toda la política neoliberal después del 1 de octubre. El modelo económico es violencia pura". Vila sostuvo ayer que la CUP se equivoca y no ayuda al 'procés' si no condena el ataque al bus turístico. "La CUP se equivoca si no reprueba los hechos y lo hace muy mal. Perjudica muchísimo a la ciudad de Barcelona y a Cataluña y tampoco ayuda al 'procés', porque todo aquello que supongan actos de violencia no tiene nada que ver con la agenda del 'procés", explicó el consejero.

La diputada ha recordado que Arran no es la CUP, sino una organización con sus propios portavoces y órganos de decisión, pero ha defendido que los destrozos que provocaron son "una acción simbólica para denunciar el modelo turístico depredador en Barcelona".

Los anticapitalistas afean a la alcaldesa, Ada Colau, por haber renunciado a cualquier debate para buscar soluciones alternativas, y ha criticado que la Generalitat "está avalando" el modelo que la CUP ve depredador. "Si estas acciones simbólicas de denuncia no pasan, estamos abandonando la lucha social, que es muy necesaria para acabar de sumar al movimiento independentista a una parte del electorado más próximo a 'los comuns'", ha concluido.

Boya también ha defendido la manifestación que la CUP organizó este lunes contra la Guardia Civil por haber citado a declarar a cargos de la Generalitat, y ha argumentado que la organizaron porque no es suficiente solo con "quejarse a través de Twitter". En esta manifestación se encontraron con una concentración de signo contrario, que defendía al Instituto Armado: "Nosotros salimos de una forma pacífica y sin incidentes y los que estaban al otro lado eran aquellos de la 'kale borroka".