Fernando Guallar: “Me habría gustado ser fiscal”

El actor Fernando Guallar (Córdoba, 1989) protagoniza Rompientes (del 5 al 22 de marzo en el Teatro de la Abadía, Madrid), una obra basada en dos piezas del flamenco Paul Verrept sobre una pareja que se desmorona cuando el mar arrastra hasta su puerta los cuerpos sin vida de unos refugiados.

¿Con qué tres adjetivos definiría Rompientes? Rompientes es un texto de una actualidad absoluta. Creo que es disruptivo, humano y crudo, muy crudo.

¿Y a su personaje en la obra? Él es un viajante, busca su identidad ante un acontecimiento. Es frágil, observador y frío.

¿Cuándo supo que sería actor? Cuando me di cuenta de lo feliz que era haciendo teatro a los ocho años en el colegio Estilo de Madrid.

¿Hay días que lamente haber tomado esta decisión? No es tanto un lamento, pero sí una duda. Con la edad a veces pienso en los caminos alternativos que podría haber tomado pero siempre acabo reconciliándome con esas decisiones, aunque es cierto que mi implicación con el oficio ha ido cambiando estos últimos años.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Una sobre mi papel en Valenciana, una película que me dio la oportunidad de construir un personaje complejo que disfruté muchísimo: el president de la Generalitat Valenciana.

¿Y la más demoledora? Recibimos críticas duras por Pared con Pared, una comedia romántica de Netflix, pero siempre le he tenido un cariño especial y funcionó muy bien. Benditas paradojas de esta industria.

¿Qué papel se le escapó por los pelos? Tuve muy cerca un papel en una serie de temática LGTBIQ+ que ansié mucho, llevo tiempo queriendo contar una historia de amor homosexual.

¿Cuál es la película que ha visto más veces? En estos últimos años he visto varias veces Her, de Spike Jonze y Pride, de Matthew Warchus.

¿Y una que le recuerde a su infancia? Stand By Me, de Rob Reiner, que vuelvo a ver cada año desde hace unos cuantos.

¿Qué actor querría que la interpretara en un biopic sobre su vida? Si pienso en la respuesta me voy directo a nombres de mayor edad que yo así que te responderé a esa pregunta dentro de unos cuantos años; queda mucho por transitar y evolucionar aún.

¿Un estreno reciente que le fascinara? Disfruté muchísimo de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.

¿Cuáles son sus tres autores teatrales de cabecera? Lope de Vega, García Lorca y Alfredo Sanzol.

¿Cuál es la última obra de teatro o danza que le gustó? Vi a Juan Diego Botto en Una noche sin luna dirigido por Sergio Peris-Mencheta y me volví a comprar una entrada para esta temporada. La disfruté muchísimo.

¿La última serie que vio del tirón? Pluribus, con una magnífica Rhea Seehorn y a nivel patrio devoré Anatomía de un instante.

¿Qué libro tiene ahora mismo en su mesilla de noche? Me pillas terminando Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa, y con ganas de empezar un regalo especial: La península de las casa vacías, de David Uclés.

¿Y uno que no lograra terminar? Soy de los que no pueden dejar a medias libros o películas, pero por una situación personal tuve que abandonar La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia. Lo retomaré seguro.

¿Un músico al que admire especialmente? La voz de Valeria Castro me parece descomunal y me genera mucha calma. Me pasa muy parecido con Sílvia Pérez Cruz.

¿Qué canción suena en bucle en su cabeza en este momento? EYES, de The Blaze.

¿En qué museo se quedaría a vivir? El que más he visitado es el MET de Nueva York pero desde muy joven he tenido una atracción enorme por el Pergamonmuseum de Berlín, me parece espectacular.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? Consumo semanalmente las franquicias de Ru Paul: Drag Race, son mi espacio de diversión, humor y creatividad.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Uno que me obligara a abandonar mis valores.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? La repercusión mediática y en redes sociales de discursos superficiales y vacíos. Generan referentes cargados de frivolidad, egoísmo y lucro. Me preocupa realmente esa deriva.

¿Cuál es su suceso histórico favorito? La caída del régimen nazi y los posteriores juicios de Núremberg. He visto varias veces la película Der Untergang, con un soberbio Bruno Ganz.

De no ser actor, le habría gustado ser… Estudié la carrera de arquitectura, pero hoy por hoy me interesa mucho más el derecho o el periodismo. Creo que me habría gustado ser fiscal.