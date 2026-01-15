Marina Casado, poeta: “Los gimnasios son el nuevo opio del pueblo”

El poemario de la autora ‘Un mar que nadie mira’ ha ganado el Premio Kutxa de poesía en castellano

Marina Casado (Madrid, 1989) es poeta, narradora y periodista. Su libro Un mar que nadie mira (Reino de Cordelia), donde reflexiona sobre el paso del tiempo y el final de la vida, ha ganado el Premio Kutxa de poesía en castellano.

¿Cuándo supo que se dedicaría a la poesía? Realmente, pocas personas se pueden dedicar en exclusiva a la poesía en España y yo no me encuentro entre ellas, pero mi padre siempre me animó y me impulsó a escribirla: consideraba que tenía un talento especial para el género.

Además de poeta, es ensayista, narradora y periodista. ¿Dónde se juntan y dónde se separan todos esos oficios? Todos son parte de mi necesidad de expresarme, y coinciden algunas características como la ironía y el sentido de la actualidad. La poesía se separa del resto en mi vocación lírica.

¿Para qué sirven los premios literarios? Suponen un gran respaldo para los autores, pero tampoco hay que sobrevalorarlos.

¿Sus tres poetas de referencia? Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca.

¿A qué hora del día prefiere escribir? No tengo preferencia: cuando venga la inspiración.

¿En qué lugar prefiere hacerlo? En Conil, mi paraíso veraniego.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? La mejor es la de Ruth, una alumna muy especial para mí que me dijo que “mi poesía parece escrita para ella”.

¿Y la peor? Creo que nunca he recibido una especialmente negativa. En eso me considero una afortunada.

¿Qué libro la convirtió en lectora? De niña, era una voraz lectora. Voy a responder con uno de los primeros títulos que recuerdo: Toribio y el sombrero mágico, de Annegert Fuchshuber.

¿Y en escritora? Las brujas, de Roald Dahl. Me fascina el universo creado por este autor.

¿Cuál tiene ahora mismo en su mesilla de noche? La trilogía de Nueva York, de Paul Auster.

¿Y uno que no lograra terminar? Las armas y las letras, de Andrés Trapiello (y no por su extensión).

¿Cuál es la librería más bonita del mundo? Una madrileña: la Rafael Alberti.

¿Un músico o grupo musical al que admire especialmente? The Doors y, muy en particular, su líder: Jim Morrison.

¿El disco que se llevaría a una isla desierta? Days Of Future Passed (The Moody Blues).

¿Qué canción suena en bucle en su cabeza en este momento? African Chic, de Tino Casal.

¿Cuál es la película que ha visto más veces? El Rey León. Me sé casi todos los diálogos de memoria.

Cite sus tres series favoritas de todos los tiempos. El Zorro (Disney, 1957), Celia (José Luis Borau, 1993) y Twin Peaks (David Lynch, 1990).

¿Y la última que vio del tirón? Una muy actual, para variar: El verano en que me enamoré. Digamos que cumple su función de entretenimiento sin pretensiones.

Recomiéndenos un cómic. Tintín, sin duda.

¿La última obra de teatro que le gustó? Una que me encantó: Las guerras de nuestros antepasados, con Carmelo Gómez. Después he visto otras que no han llegado a su nivel.

¿En qué museo se quedaría a vivir? En el Museo Reina Sofía; no solo por la colección pictórica, sino también por su fascinante historia de fantasmas.

¿Quién es su arquitecto favorito? Antoni Gaudí.

¿Cuál es su podcast de cabecera? No suelo escuchar podcasts.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? Me gustan los Pokémon.

¿Cuál es su personaje histórico favorito? Hatshepsut, la primera reina faraón de Egipto.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Nunca podría ser médica, aunque los admiro profundamente.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Los gimnasios son el nuevo opio del pueblo. No obstante, acudo tres veces a la semana…

¿A quién le daría el Premio Cervantes? A Javier Lostalé, por su talento poético y toda una vida dedicada a la cultura.

De no haberse dedicado a la literatura, le habría gustado ser… De niña, decía que actriz de cine.