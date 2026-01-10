Marta Larralde: “No pude terminarme ‘El poder del Ahora”

La actriz forma parte del elenco de ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo, sobre cómo la música y la colectividad pueden ayudar a superar una tragedia

La actriz Marta Larralde (Vigo, 1981) forma parte del elenco de Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, estrenada en cines el 1 de enero: una película emocionante que aborda cómo la música y la colectividad pueden ayudar a superar una tragedia.

¿Con qué tres adjetivos definiría Rondallas? Comunidad. Superación. Oportunidad

¿Y a su personaje en la película? Mar. Música. Soledad.

¿Cuándo supo que sería actriz? Cuando rodé mi primera peli, Lena, supe que me quería dedicar a esto.

¿Hay días que lamente haber tomado esta decisión? ¡Muchísimas veces! Siempre estoy buscando un plan B… pero no me sale.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? ¡No sabía que eras tú!

¿Y la más demoledora? No estabas suelta.

¿Qué papel se le escapó por los pelos? Demasiados personajes que me hubiese encantado encarnar. Pero todo sucede por algo…

¿Cuál es la película que ha visto más veces? Dirty Dancing.

¿Y una que le recuerde a su infancia? Los Gremlins.

¿Qué actriz querría que la interpretara en un biopic sobre su vida? En la niñez, Lola López. En la juventud, Judith Fernández. Ambas actrices de Rondallas, maravillosas. Y en para la época adulta… Tengo un amigo que dice que me parezco a Gillian Anderson. ¡Sería genial! Pero mi vida no es nada interesante como para hacer una peli.

¿Un estreno reciente que le fascinara? En el cine: Rondallas. Y no lo digo porque yo trabaje en la película, es que realmente me encanta. En la tele: Frankenstein.

¿Cuáles son sus tres directores de cabecera? John Cassavetes, Kubrick y Fernando León.

¿Cuál es la última obra de teatro o danza que le gustó? Personas, lugares y cosas.

¿La última serie que vio del tirón? La primera temporada de Juego de Tronos, hace como 15 años, creo… no soy de darme atracones.

¿Qué libro tiene ahora mismo en su mesilla de noche? Me estoy acabando Los incomprendidos, de Pedro Simón. Y luego empezaré Comerás flores, de Lucía Solla.

¿Y uno que no lograra terminar? El poder del Ahora.

¿Un músico al que admire especialmente? A esos que se buscan la vida de banda en banda y se saben miles de repertorios.

¿Qué canción suena en bucle en su cabeza en este momento? “Estás en tu mejor momento, de largo. Puedes decirlo bien alto…”. Bajo presión, de Leiva.

¿En qué museo se quedaría a vivir? En el Pop Air Balloon Museum.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? Tocar la batería.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Uno en el que no se respetase los derechos de los trabajadores. Haberlos, haylos.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Las opiniones sinceras.

¿Cuál es su suceso histórico favorito? Cuando el Celta de Vigo ganó la liga (Todavía no ha pasado, pero va a ser memorable).

De no ser actriz, le habría gustado ser… Percebeira.