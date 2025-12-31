Los 100 mejores en ‘¿Qué estás leyendo?’, el podcast de libros de EL PAÍS

El programa de ‘Babelia’ ha recogido este 2025 las lecturas recomendadas de más de 20 autores en lengua española

¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros de Babelia y EL PAÍS, cumple dos años en todas las plataformas y desde septiembre ha iniciado su andadura también en formato de vídeo. En esta segunda temporada ha recogido más de 100 libros recomendados por los mejores autores y autoras españoles y latinoamericanos con los que hemos conversado. El lema: un espacio en el que los únicos algoritmos somos nosotras. Esta es la lista de recomendaciones nacida de los 22 capítulos emitidos en 2025:

DAVID UCLÉS. El autor nacido en Úbeda hace 35 años abrió el año con el enorme éxito de su libro La península de las casas vacías (Siruela), fruto de 15 años de trabajo. Nos citó ante el Gernika de Picasso para hablar de esa obra que repasa la Guerra Civil y nos recomendó:

JORGE VOLPI. El escritor nos recibió en la Casa de México para hablar de La invención de todas las cosas (Alfaguara), un ambicioso repaso a la historia de la ficción que nos convierte en el insecto de La Metamorfosis kafkiana o nos propone a Jesucristo como personaje de la imaginación. El autor mexicano recomendó:

GABRIELA WIENER. La escritora peruana ha firmado este año Atusparia (Random House) a partir de su niñez en un colegio soviético de Lima, y por ello nos cita en el restaurante Rasputín. Allí habló del suyo y de estos libros:

FERNANDA TRÍAS. Y si Wiener recomendó a Fernanda Trías, esta fue la protagonista de otro capítulo del podcast. La autora uruguaya habló de El monte de las furias (Random House), que más tarde le ha valido el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Ella recomendó:

FERNANDO ARAMBURU. El escritor vasco charló en la Cuesta de Moyano de Madrid sobre El hombre caído (Tusquets), su última colección de cuentos, y sobre cómo el éxito de Patria le cambió más de lo que quiso. Recomendó:

SAMANTA SCHWEBLIN. La autora argentina nos habló en el Retiro de su último libro El buen mal (Seix Barral), convertido en uno de los grandes libros de este 2025 en la lista de Babelia. Y recomendó:

El nadador en el mar secreto, de William Kotzwinkle.

Agua negra, de Joyce Carol Oates.

Una oportunidad, de Pablo Katchadjian.

ánchez, de Esther García Llovet.

Perder teorías, de Enrique Vila-Matas.

ROSA MONTERO. La gran autora española también nos citó en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro para hablar de su última entrega de la detective Bruna Husky, Animales difíciles (Seix Barral), y de la Inteligencia Artificial. Recomendó:

INÉS MARTÍN RODRIGO. La Premio Nadal 2022 charla sobre su último libro, Otra versión de ti (Destino), un viaje a la memoria que indaga en la temprana muerte de su madre. La escritora recomienda:

En parejas , de Maggie Millner (Navona).

Los guardianes. Una elegía , de Sarah Manguso (Alpha Decay).

Orbital , de Samantha Harvey (Anagrama).

Autorretrato con radiador , de Christian Bobin (Ardora Ediciones)

Vivir deprisa, de Brigitte Giraud (Editorial Contraseña).

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE. El escritor colombiano sufrió un durísimo atentado en Ucrania que le “jodió la vida” y que volcó en su libro Ahora y en la hora (Alfaguara). Nos recibió en el Museo Geominero de Madrid por las tierras raras que recoge y recomendó:

MARÍA DUEÑAS. La gran autora de éxito comercial firmó este año Por si un día volvemos (Planeta), un viaje a la Argelia francesa y al drama de los pied noirs. De ello hablamos ante el público de la Feria del Libro de Madrid, donde recomendó:

ANDRÉS NEUMAN. El escritor argentino ha conquistado a muchos con su novela sobre María Moliner, Hasta que empieza a brillar(Alfaguara). Nos recibió en casa de su otro editor, Juan Casamayor, donde recomendó estos libros:

RAY LORIGA. El autor firmó este año el libro TIM (Alfaguara), un monólogo interior de impotencia, de todo lo que uno puede ser y no es, a partir de un protagonista que despierta en habitación y cama desconocidas con el único recuerdo de haber empeñado algo importante. Recomendó:

JESÚS RUIZ MANTILLA. El escritor y periodista de EL PAÍS ha publicado este año Franco y yo (Galaxia), una memoria muy personal del dictador. Nos reunimos frente al Palacio de Oriente y recomendó:

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas.

La península de las casas vacías, de David Uclés.

¿Por qué Beethoven?, de Norman Lebrecht.

Don Quijote a voces, de María Gómez Lara.

Matadlos a todos, de Patricia Evangelista.

ARTURO PÉREZ REVERTE. El escritor y académico ha regresado este año con una nueva entrega de Alatriste: Misión en París (Alfaguara). Con ello inauguramos en septiembre la nueva versión del podcast que incluye vídeo. Recomendó:

Vida de este capitán , de Alonso de Contreras.

De Pavía a Rocroi . Los tercios españoles, de Julio Albi.

Poesía satírica, de Francisco de Quevedo.

Novelas ejemplares, de Cervantes.

Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.

SARA MESA. La autora de Un amor ha publicado este año Oposición (Anagrama), una novela en la que duele el aburrimiento de un trabajo alienante en el que nadie espera de ti ninguna aportación. Nos citó en la Feria del Libro de Madrid y recomendó:

LEONARDO PADURA. El escritor cubano también visitó nuestro plató para hablar de Morir en la arena (Tusquets) y recomendar:

ALANA PORTERO. La autora de La mala costumbre (Seix Barral) charló sobre este libro convertido en fenómeno editorial, sobre un éxito que la sorprendió, sobre el Madrid hostil que refleja y sobre cómo la historia de una niña trans se ha vuelto universal. Recomendó:

La trilogía de Cromwell, de Hillary Mantell.

El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga.

Peregrinos de la belleza, de María Belmonte.

Ana, no, de Agustín Gómez Arcos.

Las indignas, de Agustina Bazterrica.

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS. La gran autora de relatos firmó este año Lo que no se ve(Tusquets), que aborda “pasiones soterradas, miedos, recuerdos acallados, envidias y pensamientos inoportunos”. Nos reunimos en la librería Alberti y recomendó:

Cometierra, de Dolores Reyes

Crisálida, de Fernando Navarro

Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe. Selección y prólogo de David Roas con posfacio de H.P. Lovecraft

Antes del paraíso, de Pedro Ugarte

Las madres negras, de Patricia Esteban Erlés

AROA MORENO. La autora madrileña publicó este año una indagación personal sobre las víctimas de las últimas ejecuciones del franquismo, Mañana matarán a Daniel (Random House). Recomendó:

El extranjero, de Albert Camus.

La escritura o la vida, de Jorge Semprún.

Los años, de Annie Ernaux.

Bodas de sangre, de Federico García Lorca.

Doctor Zhivago, de Borís Pasternak.

LARA MORENO. La escritora firmó este año el libro de relatos Ningún amor está vivo en el recuerdo (Lumen). Aquí recomendó:

VICTORIA CAMPS. La filósofa catalana publicó este año La sociedad de la desconfianza (Arpa), un retrato muy crudo de unos tiempos de individualismo donde lo colectivo no encuentra quien lo defienda. En nuestro plató recomendó:

JOSÉ LUIS SASTRE. El periodista de la SER charló en la estación de Atocha sobre su primer libro, Las frases robadas (Plaza y Janés) y recomendó:

