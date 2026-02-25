Ir al contenido
Los taxistas valencianos paralizan sus servicios para protestar por las VTC

La Generalitat ultima un decreto para regular el transporte y hacer posible la convivencia de ambos tipos de transporte

Los taxis valencianos están llamados a parar este miércoles durante 24 horas y a manifestarse por las principales avenidas y calles de València para exigir que la Generalitat "devuelva el equilibrio" al sector respecto a los vehículos VTC.Ana Escobar (EFE)
El País
El País
Valencia -
Los taxis han paralizado sus servicios este miércoles en la Comunitat Valenciana, salvo urgencias y traslados hospitalarios, con un paro de 24 horas y una manifestación por la ciudad de València, así como una protesta ante el Palau de la Generalitat para reclamar un equilibrio respecto a los vehículos VTC.

La protesta ha comenzado a las 06:00 horas de hoy con un paro de 24 horas hasta la misma hora del jueves, y desde las 08:00 horas se han ido concentrando los taxistas en diferentes puntos de la ciudad de València para salir en manifestación hacia las Torres de Serranos.

Desde las ocho de la mañana las principales vías de València han registrado congestión al paso de la manifestación que, según las asociaciones representativas del sector, han secundado unos 3.000 taxis de Valencia, Alicante y Castellón.

Las marchas concluyen en las Torres de Serranos, desde donde los titulares de licencias de taxis se han desplazado a pie a la plaza de Manises, donde se ubica el Palau de la Generalitat, para continuar la protesta.

Además, se ha parado el servicio de taxis en el aeropuerto, la estación dde trenes de alta velocidad Joaquín Sorolla y la Estació del Nord, así como la estación de autobuses, sin registrarse incidentes.

El presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha manifestado, en declaraciones a Efe, que más de 8.000 familias viven del taxi y la intención del paro “no es crear conflicto sino solucionar”, en alusión a la petición de que se devuelva el equilibrio al taxi respecto a las VTC, ya que son contrarios a conceder autorizaciones urbanas a este tipo de vehículos.

Del Molino se ha mostrado dispuesto a debatir sobre el número de taxis que trabajan en determinados periodos, si se quiere un modelo de tarifa regulada con taxímetro o “liberalizada”, o si los coches han de ser blancos o negros, pero no “si dejamos el servicio en manos de multinacionales y en manos de conductores que no sabemos si son profesionales, si los vehículos tienen los seguros adecuados y si los coches pasan las ITV periódicamente”.

Sobre el decreto Taxi/VTC que prepara la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Del Molino ha señalado que es “muy difícil” la convivencia de los dos sectores y puede llegar el momento de que el taxi desaparezca.

Al respecto, el consejero Vicente Martínez Mus ha asegurado este miércoles que cada parte quiere que prime su interés pero para la Generalitat “prima el interés de los ciudadanos”, un transporte público que sea capaz de compatibilizar esos dos tipos.

Para ello, se mantienen reuniones con el fin de obtener “una solución que conforme a todos”, el pasado viernes con la patronal de VTC y ayer martes con las asociaciones del taxi, y sobre todo que “acomode a los ciudadanos, que son los usuarios”.

Desde la Consejería han indicado que se ultima un decreto que busca crear “un marco normativo estable” para regular el transporte y hacer posible la convivencia del sector del taxi y las VTC, que se está terminando de perfilar y, por tanto, todavía no es público el texto definitivo.

La Consejería aboga por el entendimiento de ambos sectores y les ha emplazado a seguir dialogando para acercar posiciones. De hecho, el objetivo es juntar a ambos sectores en la misma mesa.

Marcha lenta de los VTC

Si este miércoles se ha paralizado el servicio del taxis, mañana jueves serán los VTC los que desarrollarán una marcha lenta contra el decreto de la Generalitat que, según el Sindicato Libre de Transportes, junto a Unauto VTC, MOVVA y FENEVAL-VTC, pretende limitar las VTC en los entornos urbanos, una medida que, afirman, dejaría sin trabajo a cerca de 5.000 empleos en la Comunidad y reduciría la oferta un 40%.

Esta protesta partirá desde dos puntos, en columnas de vehículos, y acabará frente a la Consejería de Transportes en el complejo administrativo 9 d’Octubre en València.

