Victoria Camps: “La ultraderecha crece porque el joven no ve que la izquierda lo proteja”
La autora de ‘La sociedad de la desconfianza’ conversa con Berna González Harbour en una nueva entrega en vídeo de ‘Qué estás leyendo’
Victoria Camps es la invitada hoy en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La filósofa charla con Berna González Harbour sobre cómo la libertad se ha confundido con el egoísmo y lo hace a partir de su último libro, La sociedad de la desconfianza (Arpa), un retrato muy crudo de unos tiempos de individualismo donde lo colectivo no encuentra quien lo defienda. El lema del podcast: los únicos algoritmos somos nosotras.
La ultraderecha crece porque los jóvenes no ven que la izquierda o el centro les protejan, dice Camps, muy crítica con la deriva hacia una democracia iliberal donde prima el individuo.
Máriam Martínez-Bascuñán analiza en este capítulo el libro de Victoria Camps. Y Pablo Guimón nos traslada la lista de libros del año de Babelia.
Libros recomendados por Victoria Camps:
