‘Masterchef’ regresa líder de audiencia y con una escueta mención a Samantha Vallejo-Nágera: “Va a seguir dando guerra”

Masterchef regresó este lunes a la televisión con su décimocuarta edición y anunciando “una nueva era”. El veterano programa presentó así el cambio de uno de sus jurados estrellas: Samantha Vallejo-Nágera se ha marchado para dar paso a la influencer Martha Sanahuja, conocida como Delicious Martha, que cocinó junto a los aspirantes en este primer programa (algo que se le achacaba mucho a la empresaria). “No tengo estrella Michelin, no tengo mi restaurante, pero yo también sé cocinar. Aunque sea autodidacta, también puedo hacer un plato en condiciones“, dijo la nueva incorporación, que anunció que quiere seguir manteniendo el ”perfil formativo” por el que se ha hecho famosa en redes.

Masterchef, como era de esperar, volvió líder de audiencia, con 1.010.000 espectadores de media y un 13,6% de cuota de pantalla, como reflejan los datos recopilados por Barlovento Comunicación de Fifty5Blue. Aunque es la apertura con menos share de la historia de ediciones de anónimos, superó en audiencia al primer programa de 2025 (que tuvo 859.000 espectadores) gracias a que La 1 adelantó su emisión a las 22.30 al recortar La revuelta, que además lideró frente a las reposiciones de El hormiguero.

Pese a la expectación, la mención a Vallejo-Nagera al inicio del programa fue de lo más escueta: “Sabemos que echáis de menos a alguien (...) Tenemos clarísimo que Samantha pues va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada”, dijo su compañero, el chef Pepe Rodríguez. “Queremos adaptarnos a los nuevos tiempos, sumando otra forma de contar historias y de llegar a la gente. La cocina vive un momento espectacular y se ha convertido en más cercana y vibrante gracias a las redes sociales”, anunció su compañero Jordi Cruz sobre el fichaje de la influencer.

Después de esta presentación, los tres jurados comenzaron a elegir a los 16 nuevos concursantes que se pondrán el delantal para conseguir los 100.000 euros de premio: Nacho Pistacho (que se convirtió en el primer expulsado de la edición), Maggie, Germán, Soko, Ignacio, Chambo, Paloma, Javier, Gema, Omar, Camilla, Pepe, Annie, Carlota, Imma y Vicente. La primera prueba de exteriores se lidió en Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los bomberos contra los incendios forestales y un menú de las chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes. Ya en las cocinas, en plató, tuvieron que hacer una receta con chocolate Dubáis, a la que se unió Martha Sanahuja, que tiene más de cinco millones de seguidores en las redes.

Curiosamente, la prueba de chocolate con pistacho hizo que el primer expulsado fuera el empresario de Albacete Nacho Pistacho, al que se le quedó pegado el postre. Los jueces lo despidieron con un homenaje a los agricultores, en un programa que casi acabó a las dos de la madrugada: “Sin vosotros los agricultores no somos nada. Para los cocineros sois importantes”, dijo Pepe Rodríguez sobre su empresa de pistachos.