MasterChef

Una enfermera, una jugadora de póker y... Nacho Pistacho: estos son los 16 concursantes de ‘MasterChef’

El programa culinario ha regresado a La 1 con Martha Sanahuja como nueva incorporación del jurado y con la primera expulsión de esta edición

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz posan en el photocall de la presentación de 'MasterChef 14'.José Ramón Hernando (Europa Press)
Masterchef 14 ya ha echado a andar en RTVE. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y la recién incorporada Martha Sanahuja, conocida como Delicious Martha, juzgarán a los 16 nuevos concursantes que lucharán conseguir los 100.000 euros de premio. Este lunes ya han expulsado al primero de ellos, a Nacho Pistacho (mote que recibe por tener una empresa recolectora del fruto seco de moda). Estos son los nombres del resto de aspirantes: Maggie, Germán, Soko, Ignacio, Chambo, Paloma, Javier, Gema, Omar, Camilla, Pepe, Annie, Carlota, Imma y Vicente.

Concursantes de ‘Masterchef’

Soko, enfermera de Girona.

Annie, secretaria de dirección de Calahorra.

Camilla, azafata de tierra italiana.

Gema, empresaria y jugadora profesional de póker valenciana.

Pepe, encargado de la finca de sus padres de Cáceres.

Chambo, encargado de tienda de Cádiz.

Nacho Pistacho, empresario agricultor de Albacete y primer expulsado.

Carlota, maestra de primaria de Toledo.

Germán, policía de Jaén.

Maggie, shopper experience en Barcelona.

Javi, diseñador de interiores de Badajoz.

Nacho, emprendedor de Lleida.

Inmaculada, propietaria de un gimnasio y de una tienda erótica en Murcia.

Paloma, estudiante de Odontología de Albacete.

Omar, ingeniero informático asturiano.

Vicente, dependiente de Alicante.

