Una enfermera, una jugadora de póker y... Nacho Pistacho: estos son los 16 concursantes de ‘MasterChef’
El programa culinario ha regresado a La 1 con Martha Sanahuja como nueva incorporación del jurado y con la primera expulsión de esta edición
Masterchef 14 ya ha echado a andar en RTVE. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y la recién incorporada Martha Sanahuja, conocida como Delicious Martha, juzgarán a los 16 nuevos concursantes que lucharán conseguir los 100.000 euros de premio. Este lunes ya han expulsado al primero de ellos, a Nacho Pistacho (mote que recibe por tener una empresa recolectora del fruto seco de moda). Estos son los nombres del resto de aspirantes: Maggie, Germán, Soko, Ignacio, Chambo, Paloma, Javier, Gema, Omar, Camilla, Pepe, Annie, Carlota, Imma y Vicente.
Concursantes de ‘Masterchef’
Soko, enfermera de Girona.
Annie, secretaria de dirección de Calahorra.
Camilla, azafata de tierra italiana.
"SOY DE LAS BUENAS CHUNGAS"
Dentro de las chungas, las buenas.#MasterChef pic.twitter.com/7v4u46S5mK
Gema, empresaria y jugadora profesional de póker valenciana.
Pepe, encargado de la finca de sus padres de Cáceres.
Chambo, encargado de tienda de Cádiz.
Nacho Pistacho, empresario agricultor de Albacete y primer expulsado.
Carlota, maestra de primaria de Toledo.
Germán, policía de Jaén.
Maggie, shopper experience en Barcelona.
"Para mi este delantal es como si me hubieran dado aprendizaje"
Javi, diseñador de interiores de Badajoz.
"Voy a darlo todo, si me tengo que arrancar las pestañas para adornar un plato lo voy a hacer"
Nacho, emprendedor de Lleida.
Inmaculada, propietaria de un gimnasio y de una tienda erótica en Murcia.
🍆😳#MasterChef pic.twitter.com/g06AwZfEMi— MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026
Paloma, estudiante de Odontología de Albacete.
Omar, ingeniero informático asturiano.
Vicente, dependiente de Alicante.
