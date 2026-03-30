No nos cansamos de ‘Ben-Hur’: qué canales emiten más películas de Semana Santa

Hay tradiciones de Semana Santa que son inamovibles: las procesiones, las torrijas, los atascos en las carreteras… Y, por supuesto, la emisión de Ben-Hur en la televisión. El clásico de 1959 dirigido por William Wyler y protagonizado por Charlton Heston con la carrera de cuadrigas más famosa del cine no pasa de moda. En las últimas 17 semanas santas, se ha emitido en un total de 85 ocasiones en algún canal de televisión (en abierto y de pago), según los datos facilitados por la consultora Barlovento Comunicación a EL PAÍS. Es decir, en España se emite Ben-Hur una media de cinco veces cada Semana Santa. Es el título de temática relacionada con la religión más programado desde 2008 en los canales españoles.

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No se queda atrás Quo Vadis? La película de Mervin LeRoy (1951) se ha programado en 73 ocasiones desde 2008. Les sigue Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): el filme en el que Charlton Heston da vida a Moisés se ha emitido 61 veces en ese mismo periodo. Barrabás, Espartaco o La historia más grande jamás contada son otros de los títulos religiosos que siguen apareciendo en televisión una y otra vez y que viven días de gloria en Semana Santa.

Puede que las plataformas hayan cambiado la televisión, que los hábitos de consumo de los espectadores sean otros y que a la ficción le cueste brillar en las cadenas de televisión tradicionales. Pero si se emite Ben-Hur en Semana Santa, es casi seguro que el público se quedará pegado a la legendaria relación de amor-odio entre Judá Ben-Hur y Mesala. Al menos, eso dicen los datos de la auditora Fifty5Blue (antes Kantar Media). Desde 2021, La 1 ha programado cada año Ben-Hur en la sobremesa de Jueves o Viernes Santo, y siempre con buena audiencia: cuotas de pantalla del 11,4%, 10,7%, 12,5%, 11,3% y 11,1%, y alrededor de un millón de espectadores en las tres horas y media de película, cifras que no muchos programas logran hoy en día. No llegan a los más de dos millones de personas que vieron el pase del Jueves Santo de 2012 en la noche de La 1, pero son datos muy meritorios.

Según el listado facilitado por Barlovento Comunicación, Ben-Hur lidera sin discusión las audiencias de las películas de Semana Santa con aquel pase de 2012. En número de espectadores, le sigue María, madre de Jesús, filme de 1999 en el que Christian Bale interpreta a Jesucristo y que superó los dos millones de espectadores en 2008. El confinamiento de 2020, que disparó el consumo televisivo, también se reflejó en el seguimiento de estos títulos: Los diez mandamientos la vieron más de dos millones de espectadores aquel Viernes Santo. Este año tampoco se olvidarán de este tipo de películas. La 1 emitirá Ben-Hur y Pompeya en la tarde del Viernes Santo, y Los diez mandamientos el fin de semana. Y La 2 ofrecerá La túnica sagrada el Jueves Santo a las 22:00 horas.

Las autonómicas se vuelcan con el cine religioso

Desde 2018, La 1 ha emitido un total de 45 películas que se encuadran dentro del género religioso o que tienen relación con la Semana Santa. Se sitúa así a la cabeza de las grandes cadenas nacionales en abierto: Antena 3 solo ha programado siete y Telecinco, cuatro. Las autonómicas encuentran en este cine un filón en estas fechas: entre 2018 y 2025, Telemadrid programó 99 películas de temática religiosa, Canal Sur 82 y CMM (Castilla-La Mancha Media), 72. Pero si hay un canal que basa su programación de estos días en este tipo de cine es Trece. La emisora de la Conferencia Episcopal ha emitido en los últimos 17 años casi 300 películas religiosas en Semana Santa. Solo en 2025, fueron 19 los títulos que programó en estas fechas.

Popea (Patricia Laffan) y Nerón (Peter Ustinov), en 'Quo Vadis?'.

Aunque el drama es el género dominante, algunos canales se atreven también con la comedia. El ejemplo más claro es el de la irreverente La vida de Brian, la película de los Monty Python de 1979 que sigue las desventuras de un hombre coetáneo de Jesucristo. De las 22 ocasiones que las cadenas españolas la han emitido en Semana Santa en los últimos 17 años, solo dos veces lo hizo La 2, en 2020 y 2021. Eso sí, en ambas ocasiones logró una cuota muy superior a la media de la cadena: 7,4% en 2020 (en pleno confinamiento) y 5,5% en 2021. Neox se ha atrevido a programarla los dos últimos Viernes Santos, también con buena acogida en comparación con los datos del canal: 2,6 y 3,4%.

En cuanto al cine español, la primera película de temática religiosa que más se ha repuesto en los últimos años en los canales tradicionales ha sido Marcelino, pan y vino. La película de 1955 protagonizada por Pablito Calvo se ha emitido en 22 ocasiones en las últimas 17 semanas santas, sobre todo en emisoras autonómicas, de la TDT y en canales de pago como Somos.