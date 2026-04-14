Junts suspende de militancia a dos concejales y se queda sin representación en Sabadell

Junts per Catalunya ha suspendido temporalmente a los dos concejales que representaban al partido en el Ayuntamiento de Sabadell alegando una sucesión de desavenencias internas que han desembocado en conductas “que pueden ser constitutivas de una falta muy grave”, ha argumentado la formación independentista en un comunicado. La medida disciplinaria, que puede derivar en la expulsión definitiva del partido, es el punto final a una etapa de agria tensión y llega después de que los dos ediles no hayan querido entregar de forma voluntaria el acta municipal tal como les exigía la dirección de Junts. La resolución deja a Junts sin representación en Sabadell, el quinto municipio más poblado de Cataluña, y los dos ediles afectados, Lluís Matas y Katia Botta, pasan al grupo mixto y ultiman alegaciones contra el expediente y sus medidas cautelares.

El enfrentamiento entre los ediles de Sabadell y la dirección de Junts es un asunto de largo recorrido que se ha recrudecido a falta de un año para las elecciones, y con la intensificación de los contactos que mantiene la dirección del partido con Gabriel Fernàndez, ex cabeza de cartel de ERC en la localidad, para unir fuerzas de cara a las municipales del año próximo.

En diciembre, los dos ediles de Junts hicieron público su descontento cuando, tras una consulta a la militancia y por órdenes directas del secretario general de JxCat Jordi Turull, se vieron abocados a romper el pacto que mantenían con el PSC. La alcaldesa socialista Marta Farrés tiene mayoría, pero había llegado a un acuerdo con los dos representantes del partido de Carles Puigdemont. “Acatamos pero no compartimos lo que ha hecho Junts en Sabadell. Es un error histórico”, alegaron entonces los ediles. La herida ya no ha sanado y, al contrario, se ha ido agravando con el paso de las semanas.

El departamento de política municipal de Junts alega que los dos ediles han actuado con deslealtad al partido y les prohíbe participar “en todos los procedimientos, espacios internos y canales de comunicación del partido”.