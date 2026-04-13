El empresario Tatxo Benet descarta la oferta de Junts para ser alcaldable de Barcelona

Tatxo Benet no será el alcaldable de Junts per Catalunya en Barcelona. El empresario audiovisual, de 68 años, ha declinado el ofrecimiento del partido independentista y se centra en sus atribuciones al frente de la fundación empresarial Femcat. Benet, natural de Lleida pero residente en Barcelona y que cultivó una pujante carrera profesional hasta llegar a ser consejero delegado de Mediapro, fue contactado hace meses por Junts para cubrir la falta de candidato que tiene el partido en la capital catalana. Tras manifestar una primera renuncia antes de Navidad, Benet se reunió con Carles Puigdemont en Bélgica y aceptó el encargo del expresidente catalán para que se tomara un tiempo para meditar la decisión. El portazo es ahora definitivo.

La renuncia de Tatxo Benet a enrolarse en el proyecto de Junts en Barcelona ha sido adelantada por Nació y confirmada por EL PAÍS. En las últimas semanas el empresario ya había comentado a personas de su círculo que la posibilidad de ser alcaldable se alejaba. Lo mismo manifestó en varios mensajes dirigidos a los miembros de Femcat que le habían trasladado su inquietud por si, de dar un paso al frente en el ruedo político, podía dejar al margen sus funciones al frente de Femcat, cargo al que accedió a finales de enero.

Benet ha reconocido en público sus afinidades independentistas y en la dirección de Junts su nombre parecía una buena apuesta para presentar batalla en la capital catalana, donde en 2023 Junts ganó las elecciones con el veterano Xavier Trias pero se quedó sin gobernar por un insólito acuerdo entre PSC, Comuns y el PP para hacer alcalde al socialista Jaume Collboni.

Xavier Trias ha expresado públicamente sus recelos de que Tatxo Benet pudiera ser un buen candidato para Junts en Barcelona y ha tratado de aupar a quien fue su número 2 en el consistorio, Jordi Martí Galbis. Otro aspirante es Josep Rius, portavoz de Junts y figura de la confianza de Carles Puigdemont.

Junts, que baraja encuestas con resultados muy a la baja en Barcelona, también había ofrecido ser el cabeza de cartel a Artur Mas, según ha reconocido públicamente el propio expresidente catalán. Igual que ha hecho Tatxo Benet, Mas también declinó la oferta.