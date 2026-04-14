Desaparecidos 250 refugiados rohinyás tras el naufragio de la embarcación en la que huían de Myanmar

Un hombre observa una embarcación con musulmanes rohinyá anclada en las aguas cercanas a la costa de Labuhan Haji (Indonesia), el 23 de octubre de 2024.

Solo en 2025, más de 5.300 miembros de esta minoría intentaron escapar por vía marítima a países como Malasia, Indonesia y Tailandia. Más de 600 murieron, según datos de Acnur y la OIM

Alrededor de 250 hombres, mujeres y niños están desaparecidos tras el vuelco de una embarcación que transportaba refugiados rohinyá y ciudadanos bangladesíes en el mar de Andamán, según han reportado agencias de Naciones Unidas este martes. El bote, que había partido de Teknaf, en el sur de Bangladés, y se dirigía a Malasia, se hundió debido a los fuertes vientos, el mar agitado y la sobrecarga. Durante años, miembros de esta minoría mulsulmana han intentado llegar por vía marítima a países vecinos, entre ellos Malasia, Indonesia y Tailandia, en un intento de huir de la persecución en Myanmar o de los superpoblados campamentos de refugiados en Bangladés.

“Esta tragedia pone de relieve el devastador coste humano del desplazamiento prolongado y la continua ausencia de soluciones duraderas para los rohinyá”, han alertado, a través de un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También han resaltado que la crisis humanitaria y persecución que atraviesa esta población desde 2017 los hace vulnerables a redes de traficantes que les ofrecen huir en precarias embarcaciones.

No es la primera vez que ocurre una tragedia así. En noviembre, tras reportar otro naufragio con más de una veintena de fallecidos, las agencias de la ONU señalaron que en 2025 más de 5.300 rohinyás habían emprendido ese peligroso viaje y que al menos 600 habían muerto o desaparecido.

“La continua violencia en Rakáin [de donde proceden los rohinyás] ha desvanecido las esperanzas de un retorno seguro en el futuro cercano”, han agregado las agencias. Desde 2021, con el inicio de la guerra civil en Myanmar, la mayor parte de Rakáin está controlada por un grupo nacionalista, el Arakan Army, que sigue atacando a la comunidad.

Las agencias han instado a la comunidad internacional a intensificar y mantener la financiación destinada a la asistencia vital para los refugiados rohinyá en Bangladés, así como el apoyo a las comunidades de acogida. “Los recortes a la asistencia humanitaria, las difíciles condiciones de vida en los campos de refugiados y el acceso limitado a la educación y a los medios mínimos de subsistencia empujan a los refugiados a emprender estos peligrosos viajes”, agrega el comunicado.

En el campo de refugiados de Cox’s Bazar, el más grande del mundo, viven más de 1,2 millones de personas de esta minoría. Los recortes de la ayuda al desarrollo han puesto en riesgo la atención a esta población, que ya vivía al límite.

En 2017, las fuerzas armadas de Myanmar lanzaron una ofensiva que expulsó al menos a 730.000 rohinyá de sus hogares hacia Bangladés, donde se registraron asesinatos, violaciones masivas e incendios provocados. Este año, Gambia denunció a Myanmar por genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ).