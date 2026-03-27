‘Masterchef’ da el salto a Disney+ tras un acuerdo de la plataforma con RTVE

El gigante audiovisual Disney+ y RTVE han alcanzado un acuerdo estratégico que permitirá disponer de una selección de los programas más exitosos del ente público en la plataforma. El pacto entra en vigor el 31 de marzo.

En el acuerdo por el que estos programas se podrán ver en Disney+ destaca MasterChef, uno de los talent shows culinarios más icónicos y seguidos de la televisión española, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia). En concreto, Disney+ estrenará los 13 episodios de la decimocuarta temporada de MasterChef, que empieza su nueva tanda de programas el próximo lunes, y los 12 de la undécima de MasterChef Celebrity, que estarán disponibles en Disney+ poco después de su emisión en La 1.

La última edición deMasterChef terminó el pasado julio con Gabriela Hinojosa, hija del creador de Cortefiel y que entró al concurso embarazada de su tercer hijo, como ganadora. La edición número 13 mantuvo las audiencias de las dos temporadas anteriores en su versión con concursantes anónimos, en torno a un 13% de cuota de pantalla, mientras que en su final llegó al 15,1% de share. Unos meses después, se emitió la décima edición edición de MasterChef Celebrity,de la que salió ganadora la presentadora Mariló Montero.

RTVE se une al grupo de cadenas en abierto con los que Disney+ trabaja en Europa, desde Atresmedia en España hasta ITVX en el Reino Unido, ARD y ZDF en Alemania, y SIC en Portugal. Sin embargo, es la primera vez en Europa que acuerda un trasvase tan inmediato de los programas, informa Variety.

Karl Homes, directiva de Disney + EMEA, ha asegurado tras la firma: “RTVE es una cadena muy querida por la audiencia en España, con un rico patrimonio de décadas de programas increíbles. A través de este acuerdo, nos complace poder llevar algunos de los formatos más populares y reconocidos de la televisión española a los clientes de Disney+”.

La ficción también tendrá un papel destacado, con títulos como Rojo sobre Blanco, una nueva serie producida por Good Mood (Mediawan),que se estrenarán en TVE antes de incorporarse al catálogo de Disney+. Sobre el resto de producciones que se irán incorporando a las pantallas de la plataforma todavía no se han dado detalles.

De esta manera, RTVE consigue multiplicar la difusión de sus programas estrella y llegar a una audiencia diversa y más joven.