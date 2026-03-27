‘La revuelta’: solo ‘heteruzos’ en el escenario

Candela Peña llegó a su nueva cita con el programa de Broncano y, como siempre, dijo mucho más que esas seis palabras juntas, porque es verborreica, expansiva y una risa con piernas

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“Sois unos ‘heteruzos’ de mucho cuidado”. Candela Peña llegó a su nueva cita con La revuelta y, como siempre, dijo mucho más que esas seis palabras juntas, porque es verborreica, expansiva y una risa con piernas. Cada vez que aparece, le da un tiempo bárbaro a decir y a hacer infinidad de cosas; de paso nos sacude a todos un rato con su discurso y, como si todo eso fuera poco, adopta divinamente el papel de madre cansada de repetirle al niño que tiene que recoger su habitación.

En esta ocasión les afeó a los tres hombres siempre presentes en el escenario algunos de los detalles de la entrevista con Pedro Almodóvar Caballero, cierta ordinariez a la hora de tratar a semejante estrella, y, como es tan graciosa, su estilete parece que no duele, porque el humor es la mejor arma posible para soltar mandobles.

Y esa frase me ha hecho reflexionar sobre lo que suelo ver desde mi sofá justo al acabar de cenar. Porque lo que recibo es fundamentalmente eso, tres señores muy listos y graciosos durante una hora y algo. Espera, que ahora que lo pienso, hay otro sentado en público junto a la bañera, otro en las alturas, un sexto que es el que manda a los niños a dormir y un séptimo con sección diaria que está entre las personas más graciosas de España.

Eso hace que lo demás tenga trazas de atrezzo. Esa colección de objetos superpuestos de los invitados, chistes que entran a la primera, respuestas rápidas, un bombo con la bandera de España, una plantita entre el sofá y la mesa, un archivo de fotos vergonzante que sacar cuando toca.

Y que acabe pareciendo que es un programa en el que de vez en cuando aparecen señoras y otro tanto (mucho más) señores. Y con los invitados pasa que hay días en los que sale la entrevista entretenidísima y en otros hay que salir del paso, así que recurrimos a la fórmula de siempre: nos hacemos los despistados, bromeamos con la cosa esta del sexo y las drogas, alguien del público que interactúe, que eso es siempre agradable, y hasta mañana, porque hacer algo así de lunes a jueves es muy cansado y aquí no hay dosis de ironía. Es imposible estar siempre bien y en todas partes.

Qué bien que cuenten con Candela. Qué corto se me hace lo de Candela. Qué ganas de que haya más mujeres. A diario y en el escenario. Mandando. A veces brillantes y a veces haciéndose las despistadas. Lo de siempre. Como los de siempre.