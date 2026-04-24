El Gobierno demanda a 53 proveedoras de gas para el hogar por manipular precios y repartirse clientes

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado una demanda colectiva contra 53 proveedoras de gas para los hogares. La Comisión Nacional Antimonopolio ha denunciado este jueves a las firmas, aglomeradas en seis grupos empresariales, por presuntamente coludirse durante 10 años para “manipular precios y repartirse la clientela“, según ha destacado en un comunicado.

La trama, de acuerdo con la Comisión, operó en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa. Además, el Ejecutivo federal ha asegurado que las compañías cobraron sobreprecios por 13.000 millones de pesos (746,3 millones de dólares). El Gobierno decidió intervenir para que, “además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad” a través de descuentos en sus facturas.

El regulador estatal afirmó que la demanda deriva de una sanción previa a los implicados. Los grupos involucrados en la demanda son Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano.

El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles más usados en México. Según las cifras oficiales, ocho de cada 10 familias lo utilizan, principalmente para cocinar. “Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas”, censuró la Comisión.

No es la primera vez que un regulador —el actual organismo antimonopolio se constituyó el año pasado— sanciona a las distribuidoras de gas. A finales de 2022, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo independiente, multó con 2.414 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas (138,8 millones de dólares) por una causa similar. Antes de dejar de existir, la Cofece presentó una demanda colectiva en contra de firmas dedicadas a distribuir productos farmacéuticos por presuntamente manipular la disponibilidad y el precio de sus productos durante una década.