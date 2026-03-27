La icónica actuación de Rodrigo Cuevas en ‘La revuelta’ con Ana Belén y Mala Rodríguez: “Me tuviste nueve años sin vernir”

“Tengo una sorpresa, el regalo soy yo”. Con estas palabras dio inicio Rodrigo Cuevas a su actuación en directo en La revuelta, programa que visitó por primera vez este jueves. Ataviado con una montera picona, un sombrero tradicional asturiano, y con el calzado de madera de su tierra, las madreñas, el cantante se estrenó en el sofá de entrevistas de David Broncano y ofreció un show musical icónico, un producto habitual ya en este espacio desde la histórica actuación de Amaia. Un espectáculo que comenzó al lado de Sergio Bezos, colaborador del programa al que llevó de la mano desde el plató hasta las puertas del Karaoke Brindis de Madrid, y al que le lanzó una advertencia antes de empezar a cantar: “Te voy a enseñar lo que es un mundo feliz, y no el de David”.

Con un piano de fondo, el artista interpretó Mundo feliz, que publicó con Massiel, pero que no participó en este directo. Para después recibir a Mala Rodríguez y Ana Belén, que cantaron Blza y Sácame a bailar, todos ellos temas de su tercer y último disco, Manual de belleza. Entre el público, contó con la presencia de Paco Clavel o Samantha Hudson y con miembros del programa de TVE, como Jorge Ponce, ejerciendo de cámarero, o el Hombre Mágico.

Uno de los momentos más especiales de la emisión fue la intervención de la banda de música de Getafe, que lanzó las primeras notas de la colaboración de Rodrigo Cuevas con Ana Belén, que apareció en escena para cantar Cuando me sacas a bailar, el pasadoble que comparten los dos. La actuación se ha producido tras esta esperada visita del artista al programa y ha llevado dos días de montaje y tres semanas de preparación: “Me tuviste nueve años sin vernir”, le dijo al presentador. En total, en este espectáculo han participado seis técnicos de iluminación, ocho de sonido, 15 miembros del equipo de Cuevas, una steadicam, un foquista, así como figuración, bailarines y una banda con 20 músicos.

En su conversación con Broncano, Cuevas también aprovechó su visita para reivindicar el indulto del grupo de sindicalistas de la CNT de Gijón, conocidos como Las 6 de La Suiza (en realidad cinco mujeres y un hombre) y para lanzar algún que otro mensaje político: “La izquierda hace las cosas muy lentas”. Y también patriótico, a propósito de la música tradicional: “A la gente le gusta ser patriota pero no le gusta trabajar mucho. Les gusta lo que te diferencia, no lo que te une y lo que sirve de verdad es conocer el folclore de tu pueblo y hablar la lengua que se habla en tu territorio”.