Geraldine gana ‘The Floor’ y se lleva los 100.000 euros en un inesperado duelo final
El programa de RTVE enfrentó a la concursante y a Christian en un duelo que ganó adivinando bandas sonoras de películas de animación
Geraldine ha sido la vencedora de la segunda temporada de The Floor, el programa de Radio Televisión Española (RTVE) presentado por Chenoa. La ganadora ha logrado un premio de 100.000 euros tras vencer a Christian en las categorías Bandas sonoras de animación y Baloncestistas. Christian, que había conseguido la victoria en seis duelos durante el concurso, perdió el primer y segundo enfrentamiento y Geraldine fue la inesperada vencedora.
La mecánica del Gran Duelo Final presentó una variación respecto a la temporada anterior. En esta ocasión, los dos últimos jugadores en el tablero no se enfrentaron en un único duelo, sino en una sucesión de enfrentamientos. La ganadora se decidió al mejor de tres duelos, es decir, al lograr imponerse en dos de ellos.
Geraldine se convierte en la ganadora de la segunda temporada de #TheFloor ✨— thefloor.tve (@thefloortve) March 24, 2026
¡Enhorabuena por los 100.000 euros! 👏#TheFloorFinal pic.twitter.com/xi4q1nDJSZ
En esta última entrega fueron trece los concursantes que compitieron por completar el tablero del programa. La ganadora, que logró las cien casillas, explicó que el premio iría para la educación de sus hijos y para un crucero en familia. La final logró reunir este martes a 941.000 espectadores, un 12,5% de la audiencia.
The Floor es uno de los formatos más adaptados del mundo, cuenta con 30 versiones internacionales y es originario de Países Bajos y creado y distribuido por Talpa Studios. Su adaptación española está coproducida por RTVE y Satisfaction Iberia y ya había pasado por España en una versión previa en Antena 3 presentada por Manel Fuentes en 2023.
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