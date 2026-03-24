HBO Max y Domingo Corral alcanzan un acuerdo de colaboración para producir series en España

El productor, hasta abril de 2025 director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus+, ya tiene en marcha su primer proyecto, una serie sobre El Nani dirigida por Alberto Rodríguez

El productor Domingo Corral y HBO Max han llegado a un acuerdo de colaboración para el desarrollo de contenido en la plataforma en España. Así lo ha anunciado este martes la directora internacional de HBO, Sarah Aubrey, en el festival Séries Mania que se celebra en Lille (Francia): “Estamos muy contentos de asociarnos con Domingo Corral, cuya notable trayectoria ha contribuido a llevar la ficción audiovisual española contemporánea al escenario global. Es un honor para nosotros apoyar este nuevo capítulo de su carrera de renombre mundial, y estamos deseando ver las poderosas historias que surgirán de esta nueva aventura en HBO”.

El español, detrás de éxitos como La peste, Rapa o La Mesías, todas estrenadas en Movistar Plus+, y de películas como Sirât o Los Tigres, además de abrir la puerta de la plataforma a As bestas y Los domingos, era hasta abril del año pasado director de ficción y entretenimiento de la plataforma de Telefónica, que prescindió de él para sustituirlo por Jorge Pezzi.

Como parte de este acuerdo de first look (primera opción), Corral ya ha comenzado a desarrollar un proyecto sobre la desaparición de El Nani. Escrito y dirigido por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, se trata de una continuación de la colaboración tras el éxito de ese mismo equipo en Anatomía de un instante, según informa la plataforma en un comunicado.

Tras el anuncio, Corral ha asegurado: “Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído. El compromiso de HBO con la calidad, la audacia y la originalidad siempre ha inspirado mi enfoque en el arte de contar historias”.

Para dar cuenta del calado de este movimiento, solo hace falta mirar el currículum en los cerca de 10 años que pasó en Movistar+. Su trabajo con Rodrigo Sorogoyen (Antidisturbios, Los años nuevos) o Alauda Ruiz de Azúa (Querer) le granjeó sus éxitos más recientes en series. A esa lista podemos sumar los thrillers ya clásicos de Fran Araujo y Pepe Coria con series como Rapa, Hierro, Apagón, La canción o La unidad y Marbella, de Dani de la Torre y Alberto Marini; sin olvidar la inclasificable y radical La Mesías con Los Javis, y las excelentes Celeste y Yakarta, bajo la dirección de Diego San José. También ha estado detrás de comedias como la de Berto Romero con Mira lo que has hecho, o el éxito de Poquita fe, de Juan Maidagán y Pepón Montero.

Tras su salida de Movistar+, Corral fundó su propia productora. También se implicó activamente en la promoción y la carrera a los Oscar de Sirât, de Oliver Laxe. La otra vertiente de su producción es el cine. Los Tigres, de nuevo con Rodríguez, con quien también firmó Modelo 77, es su película más reciente, pero su filmografía incluye, por ejemplo, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Aún tiene pendiente de estreno, dentro de esta labor con Movistar Plus+, otros tres títulos apadrinados por él: El ser querido, de Sorogoyen; La bola negra, de Los Javis, y Cinco minutos más, escrita por Berto Romero y dirigida por Javier Ruiz Caldera.

La decisión de Movistar+ de prescindir de Corral generó una oleada de adhesiones del mundo de la televisión y el cine, que defendieron la profundidad, la calidad y el espíritu renovador de la producción de Corral en cine y televisión. “A la vista están los logros conseguidos con sus series y ficciones refrendadas por la crítica y el público, llegando a crear series y producir películas que forman ya parte del legado audiovisual español y que han conseguido, año tras año, los premios más prestigiosos del audiovisual dentro y fuera de nuestro país”, aseguraba la carta que firmaron más de 150 directores, creadores y personalidades del mundo del cine y la televisión. Ahora podrá volver a explotar sus recursos con el paraguas y la exposición de una plataforma internacional.