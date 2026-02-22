Los páramos de TikTok en ‘Cumbres borrascosas’
Acostumbrada a leer, ver y oír productos pensados para su comprensión inmediata, sin ambigüedad, ironía, triples sentidos, simbolismos o desafíos lingüísticos, es normal que una novela saturada de todos esos elementos la abrume y la supere
“Estrépito”, “antonomasia” y “estaño” son tres palabras que la tiktokera de 25 años Bárbara Bulnes parece no entender al leerlas en un pasaje al azar del comienzo de Cumbres borrascosas. En un vídeo se quejaba del vocabulario complejo que le impedía avanzar en la lectura de la novela. Al viralizarse, ha provocado montañas de comentarios sobre la comprensión lectora de los jóvenes, su pobreza intelectual, la pérdida de capacidades cognitivas y un largo etcétera de clichés sobre la decadencia de Occidente, la caída de los dioses, la muerte de Dios y los tomates de mi infancia que aún sabían a tomate.
@barbarabulnes__
No hate plis es humor 💖 #BookTok #book #cumbres #pelicula #castellanoantiguo♬ sonido original - barbarabulnes__
La pobre Bulnes respondió “por alusiones”, como en los programas del corazón, y se burló con bastante gracia de todos los intelectuales que se tenían por autoridades literarias por haber leído el Quijote en el instituto. Fue muy elegante y no recurrió al Ok, boomer. Además, enfocó el tiro del debate mejor que sus odiadores al insistir en que se estaba esforzando por leer una novela que nada tenía que ver con la literatura romántica y de thriller que solía consumir y a la que había caído por el hype de la película.
Una joven ajena por completo a los códigos de la gran literatura clásica cae en ella por un arrebato de moda. Reacciona sorprendida y un poco frustrada, pero se propone llegar hasta el final, con estrépito, aunque se le funda el estaño de las neuronas y se le resista la novela decimonónica por antonomasia.
@barbarabulnes__
Tenía que decirlo! #book #clasico #libros #cumbres #antiguo♬ sonido original - barbarabulnes__
La actitud desafiante de una lectora que no se rinde por un quítame de ahí esos páramos llenos de epítetos pone en peligro el axioma de la obviedad que domina la cultura de masas. Acostumbrada a leer, ver y oír productos pensados para su comprensión inmediata, sin ambigüedad, ironía, triples sentidos, simbolismos o desafíos lingüísticos, es normal que una novela saturada de todos esos elementos la abrume y la supere. Pero, contra lo que la mayoría de los ejecutivos de plataformas, cadenas y editoriales piensan, esto no la ha apeado del libro. Bulnes persiste cuesta arriba en ese camino tan lleno de baches lexicográficos.
A lo mejor muchos lectores y espectadores se comportan como tontos porque la industria les ha tratado como tontos, pero en cuanto se abocan a una obra que los desafía, que los respeta y que no les vende la comida a medio digerir ni saturada de azúcares, no todos huyen espantados. Algunos incluso se quedan hasta el final, y a lo mejor repiten.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.