Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
SUPER BOWL

La cadena NBC retransmitirá el prepartido de la Super Bowl desde Alcatraz

La gran final enfrentará a Seattle Seahawks y New England Patriots este domingo 8 de febrero

La isla de Alcatraz vista desde Treasure Island en San Francisco, California, en septiembre de 2024.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La cadena NBC retransmitirá este domingo parte del prepartido de la Super Bowl desde Alcatraz, la emblemática isla situada en la bahía de San Francisco (California). La gran final enfrentará a Seattle Seahawks y New England Patriots y será un año más el evento televisivo más seguido del año en Estados Unidos.

La cobertura empezará unas cinco horas antes del pitido inicial, con parte de la conexión desde esta isla, conocida como ‘La Roca’, un lugar que hasta 1963 albergó a peligrosos criminales y que en la actualidad se ha convertido en museo y atracción turística.

Alcatraz, que operó como cárcel entre 1934 y 1963, es administrada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y forma parte del imaginario popular debido a que, supuestamente, era imposible escapar.

Participarán en esta curiosa retransmisión de la NBC el dos veces ganador de la Super Bowl con los Patriots, Rodney Harrison, así como el también dos veces campeón Tony Dungy, que logró el torneo como jugador de los Pittsburgh Steelers y como entrenador de los Indianapolis Colts. El encuentro se podrá seguir en España en directo en Movistar+ y en Cuatro.

La Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, contará con Bad Bunny a cargo del espectáculo de medio tiempo y con Green Day en la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura arranca a la medianoche en España, pero el partido comienza media hora después de medianoche, ya en la madrugada del lunes 9 de febrero.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_