La cadena NBC retransmitirá el prepartido de la Super Bowl desde Alcatraz

La cadena NBC retransmitirá este domingo parte del prepartido de la Super Bowl desde Alcatraz, la emblemática isla situada en la bahía de San Francisco (California). La gran final enfrentará a Seattle Seahawks y New England Patriots y será un año más el evento televisivo más seguido del año en Estados Unidos.

La cobertura empezará unas cinco horas antes del pitido inicial, con parte de la conexión desde esta isla, conocida como ‘La Roca’, un lugar que hasta 1963 albergó a peligrosos criminales y que en la actualidad se ha convertido en museo y atracción turística.

Alcatraz, que operó como cárcel entre 1934 y 1963, es administrada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y forma parte del imaginario popular debido a que, supuestamente, era imposible escapar.

Participarán en esta curiosa retransmisión de la NBC el dos veces ganador de la Super Bowl con los Patriots, Rodney Harrison, así como el también dos veces campeón Tony Dungy, que logró el torneo como jugador de los Pittsburgh Steelers y como entrenador de los Indianapolis Colts. El encuentro se podrá seguir en España en directo en Movistar+ y en Cuatro.

La Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, contará con Bad Bunny a cargo del espectáculo de medio tiempo y con Green Day en la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura arranca a la medianoche en España, pero el partido comienza media hora después de medianoche, ya en la madrugada del lunes 9 de febrero.