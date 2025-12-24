El cuento de Navidad de la SER homenajea a Carmen Martín Gaite con ‘Caperucita en Manhattan’

“La libertad siempre da algo de miedo cuando se ve de cerca, ¿no lo sabías?”. La vida y la obra de Carmen Martín Gaite están atravesadas por la reivindicación de la libertad. Es lo que, quizá sin ser consciente del todo, busca Sara Allen, la niña de Brooklyn que se aventura sola entre los rascacielos de Manhattan para ir a casa de su abuela, una antigua cantante de music hall. Coincidiendo con el centenario de su autora, el tradicional cuento de Navidad que la Cadena SER regala cada 25 de diciembre a sus oyentes es este año, precisamente, Caperucita en Manhattan. El relato se podrá escuchar el día de Navidad a las 12.00 en la SER y se reemitirá en antena el 6 de enero a las 18.00. Además, estará disponible en SER Podcast y en las principales plataformas de audio.

En el recorrido de Sara hacia la libertad plena, un camino lleno de aventuras y peligros que narra Martín Gaite en su libro editado en 1990, esta Caperucita moderna se encuentra con personajes como Miss Lunatic, una misteriosa mendiga que vive en la Estatua de la Libertad, o el Señor Wolf, un lobo que no es tan feroz como el del cuento. La escritora Esther García Llovet, que en 2021 ya aceptó el reto de convertir Pinocho en un relato navideño para la SER, es la encargada de la adaptación de la historia de Martín Gaite.

“Una de las cosas que más me gustan de Caperucita es que le dicen que no se meta en un bosque y se mete en un bosque con una caperuza roja para que se la vea bien”, ríe García Llovet. Su versión ha cambiado el tono de la historia para incluir más humor, pero ha respetado la trama y los personajes del relato con el que Martín Gaite actualizó los cuentos tradicionales. “La historia original de Caperucita es bastante lúgubre, sobre todo el cuento de Perrault, el original, que es terrorífico. He metido más gansadas y un tono más macarra, pero el resto lo he conservado como está, porque Martín Gaite es una grande”. La escritora confiesa que no había leído Caperucita en Manhattan hasta ahora, y ha encontrado similitudes entre su forma de escribir y la de la autora original: “Me ha gustado la forma de escuchar las conversaciones que tiene Martín Gaite, que yo también la tengo. También me resuena el descaro a la hora de describir los personajes”.

Como es habitual, un elenco de lujo da vida a los personajes de este relato. Esta Caperucita actual, y ligeramente mayor que la que escribió Martín Gaite, tendrá la voz de Nicole Béjar. Blanca Portillo será Miss Lunatic, Luis Callejo da vida al Señor Wolf, Ana Wagener es la abuela Gloria, y Pedro Casablanc y Ana Torrent interpretan a los padres de Sara. Sira Fernández es la directora del cuento, con la dirección de audio de Ana Alonso, el diseño sonoro de Roberto García y la producción de David Tomillo.

La ciudad de Nueva York que describió Martín Gaite en Caperucita en Manhattan es muy diferente de la actual. Estados Unidos y el mundo entero son diferentes de como eran en 1990. Actualizar el contexto fue otro de los retos que afrontó García Llovet. “Una niña de 12 años de ahora le da 40 vueltas a una niña de 12 años de entonces”, dice la escritora. También ha llevado España a Nueva York, y entre sus personajes secundarios se podrá escuchar a camareras, taxistas y peatones que podrían ir por las calles de Vigo, Madrid o Algeciras.

Ana Torrent y Pedro Casablanca, durante la grabación de 'Caperucita en Manhattan'. Luis Miguel Gonzalez (Cadena SER)

“Ahora el Lobo de verdad en Estados Unidos es la migra, el servicio de inmigración que se lleva a los inmigrantes y los saca del país”, prosigue García Llovet, hablando sobre las actualizaciones que ha acometido en este relato. “Una frase mía que incluyo es que hay mucha gente que cree que estar protegido es tener miedo. Eso lo vemos en las elecciones en Europa, que nos meten miedo y eso no es la seguridad”, añade la autora, que añade referencias a la inmigración en su adaptación, aunque no incide en el tema especialmente por tratarse de una historia navideña.

La tradición de los relatos navideños de la Cadena SER comenzó en 2013 con la adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Desde entonces, se han podido escuchar versiones de relatos más o menos navideños, pero siempre con un toque familiar y las emociones propias de estos días, como Our Town, La gran familia, Mujercitas, Peter Pan, El amor en los tiempos del cólera, Pinocho, El mago de Oz, Hansel y Gretel o, en 2024, el regreso a las ondas del universo de Manolito Gafotas.