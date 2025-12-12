Ir al contenido
‘Gran Hermano’ cae por debajo del 10% de audiencia por primera vez en la historia pese a echar a cinco concursantes de golpe

El ‘reality show’ decano confirma su deceso a una semana de su final y con Telecinco en sus horas más bajas

Gran Hermano 20 audiencias
El País
El País
Madrid -
Que Telecinco no encuentra su suelo es un titular que se ha repetido en los últimos meses, pero la realidad es que el canal de Mediaset no acaba de dar con la tecla para salir a flote. Y Gran Hermano ha sido la confirmación definitiva. Este jueves, el decano de los reality shows en España llegaba a su semifinal adelantada con unas históricas cinco expulsiones y muy malas noticias: la audiencia caía en su gala principal por primera vez por debajo del 10% de cuota de pantalla, en concreto hasta el 8,8%.

A una semana de su final, el jueves 18 de diciembre, Gran Hermano 20 despedía este jueves a Edurne, Rocío, Raúl, Cristian, Desirée y Aquilino por la puerta de atrás y con un índice de audiencia ínfimo en el access prime time, 5,7% de cuota y 687.000 espectadores. Fue quinta opción, con el liderazgo de El hormiguero de Antena 3, y quedó en coincidencia por debajo incluso de Cifras y letras en La 2. Pero fue la gala la que remató las malas noticias, al descender por segunda vez de los dos dígitos por primera vez en 20 años, y conformarse con 510.000 espectadores. Fue cuarta opción, solo por delante de La Sexta con la docuserie Los Borbones: una familia real, y volvió a quedar por detrás de las cifras de la cadena secundaria de Mediaset, Cuatro, que lideró la noche con Horizonte de Iker Jiménez (12,6% y 729.000).

Es imposible comparar estos datos con la primera edición del programa en el año 2000, que tuvo de media 7.811.000 de espectadores y un 51,2% de cuota, pero es que incluso la edición de 2024, cuando Telecinco ya estaba en crisis, supera por mucho las cifras de este año: entonces reunió 982.000 televidentes y alcanzó el 16,2% de share. Aquel, además, alcanzó los 16 programas, y este tendrá que conformarse con solo ocho semanas de emisión en un calendario acelerado por la situación. Telecinco, aun así, se está planteando cómo dar continuidad a la nueva casa recién construida de Gran Hermano.

Telecinco, mientras tanto, sigue con su particular travesía del desierto, con De viernes y La isla de las tentaciones como su única luz en el horizonte, aunque con cifras por debajo de las de otras ediciones, con una media hasta ahora del 12,7% de cuota (la edición de Montoya marcó un 16,8%). En medio del caos, la cadena trata de salvar agujeros al recuperar El precio justo de Carlos Sobera, arrancando la promoción de Got Talent y la serie Pura Sangre, con Ángela Molina, y la puesta en marcha de un nuevo ¡Allá tú!, con Juanra Bonet.

Archivado En

_

