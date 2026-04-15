Bruselas lanza su aplicación digital para verificar la edad de los usuarios de las plataformas

La Comisión Europea ya ha tiene “técnicamente lista” la aplicación para verificar la edad de los usuarios de las plataformas digitales. “Pronto estará lista para que la usen los ciudadanos”, ha anunciado su presidenta, Ursula von der Leyen, en una breve intervención ante la prensa en la que ha dejado muy claro cuál es el objetivo de esta herramienta digital: evitar que los menores puedan acceder a contenidos “dañinos e ilegales” en Internet. La aplicación, según la alemana, permitirá verificar la edad “sin revelar información personal adicional”.

La aplicación digital para verificar fielmente la edad es un proyecto que la Comisión Europea lleva tiempo desarrollando. “Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda van por delante. Están planeando integrar esta app en el monedero digital nacional. Espero que más Estados miembros y el sector privado lo hagan para que cada ciudadano pueda usar pronto esta aplicación”, ha destacado Von der Leyen en su presentación.

En su corta explicación, la presidenta de la Comisión ha destacado que “es fácil de usar”: “Te descargas la aplicación. La configuras con tu pasaporte o tu documento de identidad. A continuación, acreditas tu edad al acceder a los servicios en línea. En segundo lugar, cumple con los estándares de privacidad más estrictos del mundo. Los usuarios acreditarán su edad sin revelar ningún otro dato personal. En pocas palabras, es totalmente anónimo: no es posible rastrear a los usuarios. En tercer lugar, la aplicación funciona en cualquier dispositivo: teléfono, tableta, ordenador... lo que se te ocurra. Y, por último, es totalmente de código abierto: cualquiera puede revisar el código”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en febrero su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, algo muy difícil de hacer cumplir sin este tipo de herramientas. ¿Por qué? “La autodeclaración [una edad mínima legal] no es una medida eficaz”, ha subrayado la Comisión Europea en una acusación reciente sobre páginas pornográficas y el acceso de los menores a sus servicios.

Ya hace tiempo que Bruselas ha desplegado toda una estrategia contra las consecuencias negativas de redes sociales, páginas web y todo tipo de plataformas digitales. Se ha amparado en el reglamento de servicios digitales, una ley pionera en el mundo que exige a las propias empresas propietarias de las grandes plataformas obligaciones que eviten esas consecuencias. Las compañías deben vigilar y adoptar medidas que eviten la venta de productos ilegales (muñecas con aspecto infantil, pornografía infantil, armas prohibidas) o los discursos de odio.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en la UE las grandes plataformas (las que tiene más de 45 millones de usuarios o una cantidad equivalente al 10% de la población la Unión, unos 450 millones de habitantes) deben respectar obligaciones adicionales a priori o se exponen a multas que pueden llegar hasta el 6% de la facturación anual de una empresa. Por eso, en California fue necesario un juicio, previa denuncia, y que un juez concluyera que el diseño de redes sociales era adictivo, mientras que en la Unión es la Comisión quien abre un expediente administrativo, de oficio si detecta indicios de que se incumple el DSA o por una denuncia, y la que acaba imponiendo la multa.

Unos de los motivos por los que la Comisión ha puesto en marcha investigaciones en los últimos años es por la falta de eficacia de los sistemas puestos en marcha por las plataformas para verificar la edad de los usuarios. Hace menos de un mes Bruselas acusó formalmente a varias páginas pornográficas (Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat) de “no identificar ni evaluar con la debida diligencia los riesgos que suponen para los menores que acceden a sus servicios”. Y subrayaba que la pregunta formulada al usuario en múltiples plataformas digitales sobre qué edad tiene no es una herramienta válida.