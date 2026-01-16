La red social X sufre su segunda caída global en tres días
Los usuarios no pueden visualizar o compartir mensajes en la plataforma ni tampoco usar su IA, Grok
La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios. Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba. También está caída la IA de la plataforma, Grok. La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado en torno a las 15.45, hora peninsular española.
Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Esta página está caída”. Los problemas afectan tanto a la app como a la web.
Esta es la segunda vez que se cae X esta semana. La anterior caída fue el pasado martes y duró aproximadamente 30 minutos.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
Puedes seguir a EL PAÍS Tecnología en Facebook o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.