Tecnología
La red social X sufre su segunda caída global en tres días

Los usuarios no pueden visualizar o compartir mensajes en la plataforma ni tampoco usar su IA, Grok

El País
El País
Madrid -
La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios. Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba. También está caída la IA de la plataforma, Grok. La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado en torno a las 15.45, hora peninsular española.

Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Esta página está caída”. Los problemas afectan tanto a la app como a la web.

Esta es la segunda vez que se cae X esta semana. La anterior caída fue el pasado martes y duró aproximadamente 30 minutos.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

