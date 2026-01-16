La red social X sufre su segunda caída global en tres días

Los usuarios no pueden visualizar o compartir mensajes en la plataforma ni tampoco usar su IA, Grok

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios. Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba. También está caída la IA de la plataforma, Grok. La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado en torno a las 15.45, hora peninsular española.

Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Esta página está caída”. Los problemas afectan tanto a la app como a la web.

Esta es la segunda vez que se cae X esta semana. La anterior caída fue el pasado martes y duró aproximadamente 30 minutos.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

