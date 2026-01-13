La red social X sufre una caída global

Un usuario muestra una pantalla de móvil con la aplicación de X.

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios . Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba. La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado en torno a las 15:00, hora peninsular española.

Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar”.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

