La red social X sufre una caída global
Los usuarios españoles no pueden visualizar mensajes en la plataforma
La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido una caída de sus servicios . Ese problema ha impedido a muchos usuarios visualizar los mensajes, ya que la opción de la plataforma para navegadores no parecía funcionar y no se cargaba. La web Down Detector, especializada en detectar en tiempo real percances en servicios conectados a internet, señalaba que los reportes de la caída han comenzado en torno a las 15:00, hora peninsular española.
Cuando se intentaba entrar en la web de x.com, aparecía en la plataforma el molesto mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar”.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
