Elon Musk cede a la presión global y bloquea las imágenes en bikini en Grok

Un cartel en una furgoneta organizado por el grupo de responsabilidad empresarial Eko pasa delante del Parlamento en Londres para pedirle al primer ministro, Keir Starmer, que prohíba X y Grok en el país.

El Pentágono ha anunciado que integrará en sus sistemas la IA de X a partir de ahora

Elon Musk ha cedido a la presión global y esta madrugada su compañía ha anunciado que dejaría de permitir la edición de imágenes en X de “de personas reales con ropa sugerente, como bikinis”. Esta nueva restricción se aplicará a todos los usuarios de la plataforma, también a los suscriptores de pago.

Esta decisión llega después de la viralización de imágenes de mujeres reales en bikini desde los primeros días de enero. La semana pasada, Musk ya había limitado esta opción a solo los usuarios de pago de X. Ante las crecientes quejas, la red social también ha cancelado esta función para todos los usuarios.

A esta polémica se añadió la publicación por parte de Grok de imágenes de menores, tanto por peticiones de usuarios como generadas por error por el chatbot. Musk negó ayer que haya visto “ninguna imagen de una menor desnuda generada por Grok”, aunque admitió que “puede haber ocasiones en que Grok hace algo inesperado”, como publicar ese tipo de contenido.

Estos hechos llevaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a lanzar una advertencia clara a las grandes empresas de Silicon Valley: “Me horroriza que una plataforma tecnológica permita a los usuarios desnudar digitalmente a mujeres y niños en internet. Es un comportamiento inconcebible. Y el daño causado por esto es muy real”, señaló el pasado domingo. También el Ministerio de Juventud e Infancia español expresó la semana pasada su preocupación por la proliferación de imágenes sexualizadas de menores, según la ministra Sira Rego, que pidió una investigación contra Grok, iniciada por la Fiscalía.

X también ha anunciado que bloqueará geográficamente la posibilidad de generar “imágenes de personas reales en bikini o ropa interior en aquellas jurisdicciones donde esta práctica es ilegal”, dice la compañía. No solo editar una foto de alguien real en X con Grok: ni siquiera crearlas. El pasado lunes Indonesia y Malasia, dos mercados enormes, bloquearon Grok por su capacidad de producir imágenes falsas sexualmente explícitas. Grok puede usarse como un chatbot independiente, además de estar integrado en la red social X.

El Pentágono integra la IA de X

En medio de esta polémica, se ha conocido que Grok se integrará este mes en los sistemas clasificados del Pentágono como parte de una iniciativa a gran escala para convertir la IA en una herramienta militar. Así lo anunció Pete Hegseth, secretario de Defensa, en una visita a SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk: “No ganaremos el futuro espolvoreando IA sobre viejas tácticas como si fuera polvo de hadas digital”, dijo Hegseth. “Ganaremos descubriendo formas completamente nuevas de combatir”, añadió.

No es casualidad que el Gobierno de Trump haya escogido la inteligencia artificial de Musk para darle acceso a los sistemas clasificados del ejército: la IA del Pentágono “no será woke”, dijo Hegseth, que dio algún otro detalle sobre sus intenciones sobre su objetivo: quiere una IA militar que una IA militar que opere “sin restricciones ideológicas que limiten aplicaciones militares legales”.

El Pentágono aprovechó para anunciar un nuevo cargo, el director digital y de IA, que asumirá un ex empleado de Amazon Web Services, Cameron Stanley. Es otro ejemplo de que la integración entre Pentágono y Silicon Valley crece.