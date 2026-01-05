TikTok cierra la cuenta de Simón Pérez tras la muerte de un ‘streamer’ de su entorno

El fallecimiento de Sergio Jiménez ha provocado que las plataformas se distancien del ‘youtuber’, muy vinculado al consumo de drogas

La red social TikTok ha decidido cerrar este lunes la cuenta @simondesintoxicacion, que gestionaba Simón Pérez, el influencer célebre por hablar de hipotecas en 2017 y ahora más conocido por realizar directos en los que consume drogas ante el público. El cierre se produce después de la muerte de su compañero en algunos directos Sergio Jiménez, de 37 años, en Vilanova i la Geltrú. Jiménez emergió en internet gracias a unos vídeos en los que apareció junto a Pérez en octubre.

EL PAÍS ha preguntado a la plataforma de vídeos por los motivos para el cierre y la única respuesta es que no harán ningún comentario.

En agosto, Pérez ya fue expulsado de una plataforma de directos llamada Kick tras la muerte del streamer francés Raphaël Graven, que era uno de los más populares de ese portal. Poco después, Pérez abrió una cuenta en TikTok para ir contando su proceso de desintoxicación, que está siendo bastante tortuoso. “He tenido una pequeña recaída”, decía el pasado día 18 diciembre en YouTube. Pérez estuvo ingresado en un centro de desintoxicación durante unos días este otoño, desde donde también hizo algunos vídeos para la plataforma de origen chino.

Desde su cuenta en esta red social, que tenía poco más de 23.000 seguidores, Pérez hacía también retransmisiones en directo para intentar reclutar a suscriptores para sus grupos privados en Telegram y Google Meet. En TikTok sigue habiendo cuentas donde publican clips virales de Simón Pérez, pero no los gestiona él. La única plataforma en abierto donde se puede ver aún a Simón Pérez ahora es YouTube.