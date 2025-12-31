No, no puedes apagar la IA en apps como Gmail o WhatsApp (pero sí puedes ponerle límites)

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte del funcionamiento interno de casi todas las grandes apps y plataformas digitales que utilizamos en nuestro día a día: Gmail filtra correos con modelos automáticos, Instagram decide qué ves con sistemas de recomendación y Spotify construye tus listas con algoritmos avanzados. Pero si eres de los que no ve con buenos ojos que la IA recopile y utilice tus datos, hay una mala noticia: son muy pocas las aplicaciones en las que es posible desactivarlas por completo. Lo que sí puedes hacer es limitar qué datos usa y con qué finalidad.

En este artículo explicamos, plataforma a plataforma, qué se puede y qué no se puede desactivar, con guías paso a paso para reducir el uso de tus datos personales.

Gmail, Drive, Docs, YouTube…

Google utiliza inteligencia artificial para filtrar el spam del correo electrónico, ofrecer respuestas inteligentes relacionadas con información de tus documentos, recomendar vídeos en YouTube, autocompletar texto y organizar archivos. Si quieres limitar los datos que recoge la plataforma —ya que la IA es una parte indispensable del servicio y no se puede desactivar— debes pausar en el historial la actividad en la web y en apps, el historial de ubicaciones y el historial de YouTube; todo ello desde el apartado Datos y privacidad de tu cuenta de Google. Además, en Configuración de anuncios conviene desactivar la personalización y revisar y eliminar datos antiguos desde Mi actividad.

Instagram y Facebook

Las dos redes sociales de Meta usan la IA para organizar el feed, ofrecer recomendaciones, personalizar anuncios, detectar contenido… Y también para alimentar sus herramientas de IA generativa. Aunque ninguna de estas funciones se puede desactivar, los ciudadanos de la Unión Europea podemos oponernos al uso de nuestros datos para entrenar estos modelos. Para hacerlo, hay que acceder a Configuración y privacidad y seleccionar Anuncios: podrás reducir la personalización basada en tu actividad fuera de Meta y en los intereses publicitarios. Después, en el apartado de Información y permisos, se puede acceder al formulario de oposición al entrenamiento de IA. Los expertos también recomiendan revisar apps y webs conectadas a tu cuenta, y recuerdan que la personalización del feed seguirá activa y Meta seguirá usando IA para mostrar contenido.

WhatsApp

Si usas la popular app de mensajería seguro que has visto un pequeño círculo azul: es Meta AI, un chatbot que te ayuda a buscar información en Internet, generar contenidos creativos, traducir textos, resumir artículos o, incluso, escribir código en diferentes lenguajes de programación. La buena noticia es que, si no interactúas con esta herramienta, no recoge ni analiza tus datos. Además, como los chats están cifrados de extremo a extremo, tampoco tiene acceso al contenido de las conversaciones privadas.

iOS, Mail, Fotos y Siri

Los dispositivos de Apple usan inteligencia artificial para el reconocimiento facial o las sugerencias de Siri, pero la mayoría del procesamiento se realiza directamente en los propios dispositivos, lo que minimiza el envío de información a los servidores y, por lo tanto, se reduce su uso para entrenar modelos globales. Así, en funciones como el reconocimiento de personas, objetos y texto en Fotos, la clasificación de correos en Mail, la predicción de palabras y autocorrección del teclado o las sugerencias de apps, contactos y acciones, puedes tener la tranquilidad de que se ejecutan directamente en el iPhone, iPad o Mac. En el caso de tareas más complejas que sí requieren enviar la información a los servidores de Apple, la compañía asegura que los datos se envían cifrados, no se asocian directamente a la cuenta de los usuarios y se eliminan tras completar la tarea. ¿Cómo se entrenan entonces sus modelos? La firma de la manzana afirma que utiliza datos sintéticos, es decir, contenidos generados artificialmente, para reducir riesgos para la privacidad.

X

La red social de Elon Musk usa la IA para moderar contenidos y entrenar Grok, su modelo generativo. Es importante tener en cuenta que, aunque puedes limitar el uso de tus datos para entrenamiento, los tuits públicos siguen siendo analizados por sistemas automáticos para tareas de moderación, recomendaciones y funcionamiento general de la plataforma. Para reducir este uso, hay que acceder a Configuración y privacidad y Privacidad y seguridad. Busca la opción relacionada con el uso de datos para IA, donde se puede desactivar la opción de entrenamiento.

Spotify

Spotify emplea la inteligencia artificial principalmente para realizar recomendaciones, generar playlists personalizadas y facilitar el descubrimiento de nueva música. Nada de esto se puede desactivar, ya que sin la IA la plataforma no podría funcionar tal y como la conocemos. Aun así, es posible desactivar los anuncios personalizados —una opción relevante para los usuarios de la versión gratuita— y solicitar el acceso o el borrado de los datos personales en virtud del RGPD.