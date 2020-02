¿Qué nuevos ‘smartphones’ nos perdemos (de momento) por la cancelación del Mobile?

El Mobile World Congress (MWC), el evento de telefonía móvil más importante del mundo, con más de 100.000 visitantes de 200 países, no se celebrará finalmente este año por el temor al contagio del coronavirus. La GSMA, entidad organizadora, decidió suspender su celebración después de que más de 20 compañías optaran por no acudir al congreso, que iba a celebrarse en Barcelona entre los días 24 y 27 de febrero. La Feria era el escenario elegido por fabricantes como Huawei, LG, Xiaomi, Sony, Nokia o Samsung para dar a conocer sus nuevos smartphones. Estas son las principales novedades que se esperaban de la cita y cuyas presentaciones han quedado pospuestas.

Huawei

Uno de los smartphones que más dio que hablar en la pasada edición fue el Huawei Mate X. Era el primer móvil plegable del gigante chino —con el que pretendía hacer competencia al Galaxy Fold de Samsung— y además estaba equipado con conectividad 5G. Algunas filtraciones indicaban que el fabricante aprovecharía esta edición para dar a conocer una nueva versión de su teléfono plegable. Se llamaría Huawei Mate Xs y sería un terminal parecido a su antecesor, aunque más pequeño. Entre los dispositivos que tenía previsto presentar, también podría estar el Huawei P40. Numerosas filtraciones apuntan a que el esperado smartphone de gama alta del fabricante chino cuenta con una cámara frontal dual perforada en la pantalla y un módulo trasero de tres lentes. Por el momento, Huawei no ha anunciado su nuevo calendario de lanzamientos.

LG

El fabricante coreano fue el primero en anunciar que no iría al MWC. Su objetivo, según explicó en un comunicado, era “anteponer la seguridad y la salud de sus empleados” evitando traslados entre diferentes países ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. En 2019 presentó en esta feria el LG G8 ThinQ, un móvil llamativo porque se puede controlar con gestos, y el LG V50 ThinQ 5G, su primer dispositivo compatible con la tecnología 5G y que cuenta, además, con una pantalla doble. En esta edición, no se esperaban grandes novedades por parte de la marca surcoreana. Pero sí algunas mejoras en la batería y en el terreno multimedia con el LG V60 ThinQ.

Nokia

Nokia fue una de las compañías que descartó asistir al MWC por el coronavirus antes de que la GSMA suspendiera el congreso. El año pasado la marca finlandesa sacó pecho con el Nokia 9 PureView, el primer smartphone con cinco cámaras. Este año se esperaba que presentara al menos a tres terminales, según NokiaMob, un portal de noticias sobre la marca. El Nokia 8.2 5G sería el primer móvil 5G de la compañía. El Nokia 5.2, un smartphone de gama media que muchos esperaban ver en la feria de electrónica de consumo IFA de Berlín en 2019, tendría una pantalla de 6,2 pulgadas, una cámara delantera de 8 megapíxeles y una cámara trasera dual. El Nokia 1.3, que costaría 79 euros, sería un móvil básico que contaría con una pantalla de seis pulgadas, una cámara trasera única de 13 megapíxeles y una delantera de cinco megapíxeles.

Oppo

Oppo es el quinto mayor fabricante de móviles del mundo por detrás de Samsung, Huawei, Apple y Xiaomi, según IDC. Pese a que está presente en más de 40 mercados, entre ellos España, triunfa especialmente en el asiático. De hecho, en febrero de 2017 logró ser el fabricante de smartphones con más ventas en China tras superar, aunque por poco tiempo, al gigante Huawei. En 2019 Oppo presentó en el congreso mundial de móviles su nueva tecnología de zoom óptico de 10 aumentos. En esta ocasión, se esperaba que la compañía mostrara un nuevo buque insignia, el Oppo Find X2. Así lo apuntan las últimas filtraciones, que también indican que contará con un procesador Snapdragon 865, carga rápida y un diseño todo pantalla con una cámara frontal que asoma en un pequeño agujero en la parte superior. Tras la cancelación del MWC, Oppo ha anunciado que celebrará en marzo el lanzamiento global de la serie Find X2.

Samsung

Los nuevos Galaxy S20 presentados el día 12 por Samsung. JEFF CHIU (AP)

Samsung suele adelantarse al MWC para presentar sus smartphones más importantes del año. El fabricante surcoreano celebró el Galaxy Unpacked 2020 el pasado 11 de febrero. En él, dio a conocer su segundo smartphone plegable, el Galaxy Z Flip, y los nuevos terminales de su gama Galaxy S (S20, S20+ y Galaxy S20 Ultra), que destacan por el potencial de su cámara. Después de mostrar sus buques insignia en este evento, las filtraciones indicaban a que la compañía presentaría en el MWC algún nuevo modelo de la la familia Galaxy A —como ya hizo el año pasado—, tabletas y otros dispositivos.

Xiaomi

Xiaomi pretende equipararse tecnológicamente a gigantes como Samsung o Huawei con smartphones de alta gama pero a un precio más reducido. En el MWC19, la marca china dio la sorpresa al anunciar una versión 5G de su Mi MIX 3, que había lanzado a comienzos de ese año, por 599 euros —100 euros más barato que la versión 4G—. En esta edición, todo apuntaba a que el fabricante presentaría el Xiaomi Mi 10, que pertenece a su gama alta y ya se ha hecho oficial en China. El sucesor del Xiaomi Mi 9 es un smartphone 5G con un procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM y una configuración de cámaras cuádruples de 108 megapíxeles, además de una de las mayores cargas rápidas del mercado. La cancelación del MWC ha llevado a Xiaomi a aplazar la presentación global del Mi 10, aunque todavía no ha concretado cuándo se realizará.

Sony

Mientras que la mayoría de fabricantes lanza sus novedades los días previos al congreso, Sony suele aprovechar la apertura oficial del MWC para realizar su presentación. El año pasado lo hizo dando a conocer nuevos smartphones con una pantalla más alargada de lo habitual, con un formato 21: 9 (el Xperia 1, Xperia 10 y Xperia 10 Plus). En esta ocasión, la multinacional nipona anunció que no asistiría al evento por el coronavirus. Pero, cumpliendo con su tradición, optó por mantener su presentación para el primer día de la feria a las ocho y media de la mañana, aunque no de forma presencial. El 24 de febrero emitirá en directo su conferencia a través de Youtube. Las filtraciones apuntan a que será el turno de un nuevo buque insignia compatible con 5G y con un procesador Snapdragon 865: el Sony Xperia 5 Plus.