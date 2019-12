¿Se puede vivir sin Google? La alternativa para navegar sin dejar rastro

Al igual que DuckDuckGo, existen otros buscadores que velan por garantizar la privacidad del usuario. Swisscows asegura no almacenar datos personales de ningún tipo: ni la dirección IP ni consultas en las búsquedas. “Tenemos nuestros propios servidores y no trabajamos con la nube de terceros”, afirma en su web la compañía, que tiene su centro de datos en Suiza. Otro de los servicios más populares es SearX, un metabuscador de código abierto que permite al usuario definir el idioma y la geolocalización de las búsquedas. Según explica en su página, no le preocupa lo que busca cada internauta: “Puede que SearX no le ofrezca resultados tan personalizados como Google, pero no genera un perfil sobre usted”. Por otro lado, Startpage presume de ser “la herramienta de búsqueda más privada del mundo” y devolver al usuario el control de sus datos: “De pequeños a todos nos enseñaron a respetar y a no tocar aquellas pertenencias que no fuesen nuestras y todos lo asumimos como una buena pauta a seguir, algo razonable y totalmente lógico. Entonces, ¿por qué hay compañías online que se están encargando de recolectar nuestros datos personales sin nuestro permiso?”.