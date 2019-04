Vox es el partido que genera más entusiasmo en redes (y sin hacer publicidad)

Los mítines llenos no son la única medida del interés en España por Vox. Los posts en Facebook y los tuits desde las cuentas oficiales de Vox son los que generan de media más reacciones. Solo Podemos le supera en Facebook gracias a sus anuncios promocionados y al mayor número de posts totales que publica. En Twitter ningún partido llega a los niveles de retuit y me gusta de los mensajes de Vox, ni en números absolutos ni relativos.

El partido de Santiago Abascal es quinto en las encuestas, pero primero en las redes. Desde el 1 de enero, la página oficial de Vox en Facebook publica unos 3 posts diarios, 20 a la semana. De media reciben cerca de 3.000 "me gusta". Con la llegada de la campaña y el interés, Podemos ha superado esa media. El resto de partidos, incluso con sus anuncios, siguen lejos del nivel de reacciones a los posts de Vox. En el primer trimestre del año, Vox también gana en número de comentarios y en su mediana de compartidos.

Vox de momento no ha hecho ningún anuncio en Facebook en campaña electoral

Vox de momento no ha hecho ningún anuncio en Facebook en campaña electoral. La estrategia no le favorece, pero tampoco le perjudica mucho. En un trabajo sobre la repercusión de las páginas de los partidos en Facebook del investigador José González Cabañas y los profesores de la Universidad Carlos III Ángel Cuevas y Rubén Cuevas, puede verse cómo los anuncios mejoran las estadísticas de todos los partidos, pero Vox se mantiene segundo tras Podemos sin pagar.

"Hemos usado un número pequeño de posts promocionados como anuncios para verificar si promocionar un post consigue más reacciones utilizando como métrica el número de 'me gusta'. Los resultados muestran que ocurre en la mayoría de los casos, y en un futuro usaremos una muestra mayor de anuncios para validar científicamente este resultado", dice Ángel Cuevas.

En Twitter la diferencia de Vox con el resto aún es mayor. Desde el 21 de marzo, los tuits de Vox tienen más retuits y "me gustas" que cualquier partido, tanto en números totales como relativos. De media, un tuit de Vox recibe más de 1.104 retuits y 2.122 "me gusta". El siguiente en la clasificación es de nuevo Podemos, con 399 retuits y 622 "me gusta" por tuit. Los otros tres partidos no llegan a una media de 200 retuits.

La estrategia de Vox tiene un factor diferencial: publica menos. Mucho menos

Aparte de no promocionar sus posts, la estrategia de Vox tiene un factor diferencial: publica menos. Mucho menos. En Twitter ha publicado desde el 21 de marzo 393 tuits. El resto de partidos ronda o supera los 1.000. También en Facebook es el partido que menos mensajes ha lanzado, aunque está más igualado. Casi todos sus mensajes incluyen vídeo y tienen una apariencia más cuidada. Para la seriedad de la política, los posts de Vox tienen algo más de gamberro y de menor rigidez.

Además de sus números en Facebook y Twitter, Vox es el partido con más seguidores en Instagram, y Youtube. Es obviamente posible que haya algún factor oscuro que alimente este dominio en redes de Vox. Pero tanto Twitter como Facebook están cada vez más atentos a comportamientos fraudulentos. Lograr estas cifras solo artificialmente sería tremendamente complejo.

¿Qué implica este éxito?

Vox va quinto en las encuestas. ¿Significa todo esto que debería estar más arriba? En principio, no. "El entusiasmo no tiene por qué multiplicar a cada votante. Pueden ser pocos y muy motivados. Tradicionalmente es algo que ha pasado a los partidos pequeños. Aunque gente hará campaña de forma activa y puede transformar a sus entornos", dice Berta Barbet, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero está todo por ver: "Los partidos a veces tienen un centro muy movilizado y otras veces tienes más capacidad de llegar muy lejos. Si tu centro está muy movilizado y es capaz de llegar muy lejos, perfecto. Pero me cuesta predecir cómo es Vox y su espacio de crecimiento", añade.

La literatura académica también va en las dos direcciones: "Hay evidencia que indica que el uso de redes sociales por parte de los partidos en campaña tendría una asociación positiva con su resultado. Pero hay otros estudios que indican que esta relación es inexistente o muy débil", dice Sílvia Majó-Vázquez, investigadora de la Universidad de Oxford.

Majó-Vázquez cita como ejemplo de relación positiva un estudio reciente sobre las elecciones en Alemania. "Los candidatos de la AfD, partido de extrema derecha, recibieron en Twitter durante las elecciones de 2017, de media 8 veces más de retuits y favoritos que los otros partidos. Los resultados confirmaron la popularidad del partido, ya que obtuvieron casi un 8% más de votos que en 2013", explica.

Fuera de campaña, el PACMA habla más de animales que de política

Los motivos de los académicos que no se fían de la relación entre redes y éxito son su falta de representatividad, al contrario de las encuestas. Majó-Vázquez explica que estos estudios suelen hacerse con Twitter, que es una red menos usada. En el caso de Vox, por ejemplo, Facebook replica el caso de Twitter, aunque con menos claridad.

En el gráfico aparece el Pacma con mucha reacción. Pero tiene una ventaja respecto al resto. Fuera de campaña, habla de animales y no de política. Es un buen truco. Su post ordinario con más reacciones (31.000 me gusta) es un vídeo de un surfista con delfines en enero. El post de Vox también es de enero: se titula "Los mejores repasos de Javier Ortega a representantes progres en TVE" y tuvo 17.000 "me gusta" y más de 1 millón de reproducciones. Sin embargo, el post de esta campaña que más "me gusta" ha generado ha sido uno de Pablo Iglesias después del segundo debate.